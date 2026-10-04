vezirköprü yolunda hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı

Vezirköprü'de tek araçlı kaza meydana geldi

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, Yağınözü-Vezirköprü karayolunda seyir halindeyken kontrolden çıkan bir hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Kaza, saat 11.30 sıralarında gerçekleşti. Yağınözü istikametinden Vezirköprü yönüne giden 55 AOG 792 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Selahattin Çalışkan (55), sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi ve araç yan yatı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.

Yaralı ve soruşturma:

Yaralanan sürücü Selahattin Çalışkan, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve olay yerinde inceleme yapıldı.

Yetkililer, sürücü hatası veya yol koşullarına bağlı olabilecek nedenlerin araştırıldığını kaydetti; olayla ilgili resmi işlemler jandarma tarafından sürdürülüyor.

SAMSUN'UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARACIN ŞARAMPOLE DEVRİLEREK YAN YATMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.