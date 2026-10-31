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Vezirköprü'de arazide silahla vurulmuş halde bulunan kişinin ölümü soruşturuluyor

Vezirköprü ilçesi Göl Mahallesi kırsalında arazide silahla vurulmuş halde bulunan 35 yaşındaki Coşkun Öcalan'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Vezirköprü'de arazide silahla vurulmuş halde bulunan kişinin ölümü soruşturuluyor

Vezirköprü'de arazide silahla vurulmuş halde bulunan kişi

Olayın ilk bildirimi ve müdahale:

Olay, Göl Mahallesi kırsalında meydana geldi. Çevrede bulunanların hareketsiz bir şahıs görmesi üzerine durum 112 Acil Çağı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve kolluk güçleri şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kimlik tespiti ve adli işlemler:

Yapılan incelemede cesedin 3 çocuk babası Coşkun Öcalan (35)'a ait olduğu belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Öcalan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı ve incelemeler devam ediyor.

COŞKUN ÖCALAN&#039;IN (35) CENAZESİ, OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ MORGUNA...

COŞKUN ÖCALAN'IN (35) CENAZESİ, OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ MORGUNA KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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