Virajı kaçıran otomobil yoldan çıktı: genç sürücü yaşamını yitirdi, yolcu yaralandı

Kaza anı ve olay yeri

Burdur'un Çavdır ilçesinde 29 Ekim gece saatlerinde meydana gelen kazada, Abdurrahman Deniz (26) idaresindeki 32 AGE 892 plakalı otomobil, seyir halindeyken virajı alamayarak kontrolden çıktı ve yoldan savruldu. Kaza, Kayacık köyü yakınlarında gerçekleşti; olay yerine gelen görgü tanıklarının ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

yaralıların durumu ve müdahale

Kazada yaralanan sürücü Abdurrahman Deniz ile araçta yolcu olarak bulunan A.S. (28), ilk müdahalelerin ardından ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücüye doktorlar tarafından tüm müdahaleler uygulanmasına rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Araçtaki yolcu A.S.'nin ise sağlık durumunun hayati tehlike taşımadığı bildirildi.

soruşturma devam ediyor

Kaza ile ilgili jandarma ekiplerinin olay yerinde ve sonrasında yaptığı çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili tahkikat başlatıldığı, kazanın kesin nedenine ilişkin değerlendirmelerin inceleme tamamlandıktan sonra netleşeceği belirtildi.

ABDURRAHMAN DENİZ (26) HAYATINI KAYBETTİ.