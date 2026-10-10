Voleybol sahasında dayanışma: Ağrı ve Vanlı kızlardan örnek mücadele

Ağrı ve Vanlı kızlar voleybol sahasında karşılaştı

Bizim Çocuklar Türkiye 8. Voleybol Şampiyonası Grup Müsabakaları kapsamında Ağrı Çocuk Hakları Komitesi kız voleybol takımı ile Van Çocuk Hakları Komitesi kız voleybol takımı karşı karşıya geldi. Karşılaşma, hem sporcu performansı hem de centilmenlik açısından öne çıktı.

Mücadele ve takım ruhu:

Maç boyunca sporcular, takım ruhu, azim ve dayanışma örneği sergiledi. Kortta görülen heyecan ve odaklanma, genç sporcuların sadece rekabet etmekle kalmayıp birbirlerine destek olduğunu da gösterdi. Hakem gözlemleri ve tribünlerdeki ailelerin desteği, organizasyonun atmosferini güçlendirdi.

Organizasyonun amacı ve kazanımları:

Etkinlikle amaçlanan, çocukların spor aracılığıyla yeteneklerini keşfetmeleri ve fiziksel ile sosyal gelişimlerine katkı sağlanmasıydı. Turnuva aynı zamanda farklı illerden gelen çocuklar arasında dostluk bağlarının güçlendirilmesini hedefliyor. Bu karşılaşma, söz konusu hedeflerin saha içinde nasıl somutlaştığını ortaya koydu.

Genç sporcuların sergilediği disiplin ve iş birliği, yerel komitelerin çocuk gelişimine yönelik çalışmalarının sportif ayağının başarılı bir örneği olarak değerlendirildi. Organizasyon, katılımcılara kısa vadede rekabet deneyimi sunarken uzun vadede özgüven ve ekip çalışması becerilerini pekiştirmeyi amaçlıyor.

AĞRI VE VAN’IN KIZ ÇOCUKLARI VOLEYBOL SAHASINDA BULUŞTU