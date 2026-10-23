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Y. Denizli Basket Ankara'da çıkış arıyor

Y. Denizli Basket, Genf'teki 80-76'lık galibiyetin moralini taşıyarak, Süper Lig 5. haftasında yarın saat 15.30'da Türk Telekom'a konuk olacak.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Y. Denizli Basket Ankara'da çıkış arıyor

Y. Denizli Basket ankara deplasmanına moralli gidiyor

Y. Denizli Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında yarın saat 15.30'da Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacağı Türk Telekom maçına hazırlıklarını tamamladı. Takım, Avrupa arenasında elde ettiği başarıyı ligde de sürdürmeyi hedefliyor.

FIBA Europe Cup'ta İsviçre temsilcisi Lions de Genve karşısında alınan 80-76'lık deplasman galibiyeti, yeşil-siyahlılara önemli bir moral kazandırdı. Cenevre'deki mücadele, ekibin hem fiziksel hem de mental anlamda toparlandığını gösterdi; yönetim ve teknik kadro bu havayı Ankara'ya taşımak istiyor.

yönetimden birlik ve mücadele vurgusu:

Başkan Yardımcısı Ozan Katrancı, Avrupa'da yakalanan olumlu havayı lige yansıtmak istediklerini belirterek, "Lions de Genve galibiyeti takımımıza önemli bir moral kazandırdı. Ankara'da da aynı mücadele ruhunu sahaya yansıtarak taraftarımızı mutlu edecek bir sonuç almak istiyoruz." dedi.

Asbaşkan Veli Tefenlili ise yoğun maç temposuna dikkati çekti: "Hem Süper Lig hem de Avrupa'da zorlu bir süreçten geçiyoruz. Oyuncularımızın ortaya koyduğu özveriye güveniyoruz. Türk Telekom karşısında son ana kadar mücadele eden bir takım izleyeceğimize inanıyoruz."

Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çaputcu da takım içindeki dayanışmanın önemine işaret ederek, "Bu takım her geçen hafta karakterini daha fazla ortaya koyuyor. Ankara deplasmanında da aynı inanç ve disiplinle mücadele ederek iyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

fikstür, hedef ve beklentiler:

Denizli temsilcisi, yoğun fikstüre rağmen ligde puan kazanarak üst sıralardaki iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Teknik ekip, rotasyon ve dinlenmeyi dengede tutarak oyuncuların performansını en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyor. Ankara karşılaşması, takımın hem özgüvenini pekiştirecek hem de Süper Lig'deki hedeflerine yönelik önemli bir sınav niteliği taşıyor.

Y. Denizli Basket taraftarları, deplasmanda da olsa takımın gösterdiği mücadeleden umutlu; yönetim ve teknik heyet ise kısa vadede istikrar arayışını sürdüreceklerini vurguluyor.

Y. DENİZLİ BASKET, TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ’NİN 5. HAFTASINDA TÜRK TELEKOM’A KONUK...

Y. DENİZLİ BASKET, TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ’NİN 5. HAFTASINDA TÜRK TELEKOM’A KONUK OLACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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