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Yağış sonrası Hacıosman metrosunda tavan sızıntısı yolculukları etkiledi

İstanbul'daki yoğun sağanakta Hacıosman metro istasyonunun tavanından su aktı; Meteoroloji uyarıları sürerken yolcular ıslanmamak için suyun olmadığı bölümlerden geçti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Yağış sonrası Hacıosman metrosunda tavan sızıntısı yolculukları etkiledi

Hacıosman metro durağında tavan sızıntısı:

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sırasında Hacıosman metro istasyonunda tavan bağlantılarından su akışı görüldü. Tavan kenarlarından süzülerek içeri gelen sular, istasyon içinde dikkati çeken görüntüler oluşturdu.

Yolcuların tepkisi:

Metroyu kullanmak isteyen yolcular, ıslanmamak için suyun aktığı noktalardan uzak durup suyun olmadığı bölümlerden ilerlemeyi tercih etti. Bu durum, yolculuk sırasında kısa süreli rahatsızlığa yol açtı.

Meteoroloji uyarıları ve yağışın etkisi:

Meteorolojinin uyarılarının ardından kent genelinde sağanak etkisini sürdürdü; Hacıosman istasyonundaki sızıntı da bu yağış döneminin yerel etkilerinden biri olarak kayda geçti.

Hacıosman Metro İstasyonu&#039;nu su bastı: Tavandan akan suları görenler şaşırdı

Hacıosman Metro İstasyonu'nu su bastı: Tavandan akan suları görenler şaşırdı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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