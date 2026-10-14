Yağış sonrası Hacıosman metrosunda tavan sızıntısı yolculukları etkiledi

Hacıosman metro durağında tavan sızıntısı:

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sırasında Hacıosman metro istasyonunda tavan bağlantılarından su akışı görüldü. Tavan kenarlarından süzülerek içeri gelen sular, istasyon içinde dikkati çeken görüntüler oluşturdu.

Yolcuların tepkisi:

Metroyu kullanmak isteyen yolcular, ıslanmamak için suyun aktığı noktalardan uzak durup suyun olmadığı bölümlerden ilerlemeyi tercih etti. Bu durum, yolculuk sırasında kısa süreli rahatsızlığa yol açtı.

Meteoroloji uyarıları ve yağışın etkisi:

Meteorolojinin uyarılarının ardından kent genelinde sağanak etkisini sürdürdü; Hacıosman istasyonundaki sızıntı da bu yağış döneminin yerel etkilerinden biri olarak kayda geçti.

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