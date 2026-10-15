Yağış sonrası Karadeniz kıyısında renk değişimi

yağışın taşıdığı suların etkisi:

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan yağışların ardından Karadeniz kıyısında belirgin bir renk değişimi gözlendi.

Yüksek kesimlerde yaşanan sağanaklarla birlikte dereler ve ırmaklar aracılığıyla denize ulaşan yağmur suları, kıyı şeridinde deniz yüzeyine karıştı ve farklı tonların oluşmasına neden oldu.

renk değişiminin görüldüğü alanlar:

Özellikle dere ve ırmakların Karadeniz'e döküldüğü noktalar ile sahil boyunca, kıyı şeridinde farklı renk tonları dikkat çekti. Değişim kıyı boyunca gözlemlenebildi.

Yağışların ardından ortaya çıkan bu manzara, bölgeden çekilen fotoğraf ve videolarda net biçimde görüldü; sahil kesimindeki görüntüler dron ile havadan kaydedildi.

Görüntüler, kıyıda yaşayanların ve ziyaretçilerin dikkatini çekerken, olayın doğal bir yağış-toprak taşınım süreci sonucunda oluştuğu kaydedildi.

ORDU’NUN FATSA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARIN ARDINDAN KARADENİZ’İN RENGİ DEĞİŞTİ.