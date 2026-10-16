Yağışın ardından Sakarya'da toprak kayması iki mahalleye giriş kapattı

Sakarya'da sağanak ulaşımı etkiledi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde etkili olan sağanak sonucu bir toprak kayması meydana geldi. Olay nedeniyle Doğançay ve Maksudiye mahallelerine, D-650 kara yolunun Bilecik istikametinden ulaşımı sağlayan bağlantı yolu kapandı.

Olayın ayrıntıları:

Kentte önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren yağışlar, Sakarya-Bilecik kara yolunun Doğançay mevkisinde toprak kaymasına neden oldu. Kayma sonucu bağlantı yolu ulaşıma kapandı ve mahallelere girişler geçici olarak engellendi.

Çalışma ve güvenlik önlemleri:

Bölgeye sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleriyle yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı ve ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanması için tedbirler uygulanıyor.

Yetkililer, bölge sakinleri ve sürücüler için uyarı niteliğinde çalışma yürütürken, vatandaşların kapalı bağlantı yollarını kullanmamaları ve güvenlik uyarılarına uymaları önem taşıyor.

Sakarya'da toprak kayması nedeniyle iki mahalleye giriş kapandı