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Yağmur altında İstiklal Marşı'na eşlik eden Asel Mina Teke takdir topladı

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Gazi İlköğretim Okulu'nda yağmur altında İstiklal Marşı'na eşlik eden Asel Mina Teke takdir topladı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:02

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 09:05

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Yağmur altında İstiklal Marşı'na eşlik eden Asel Mina Teke takdir topladı

O anlar kayıt altına alındı:

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hafta başında etkili olan yağış sırasında, öğrencilerin sınıflarında okunan İstiklal Marşına bahçede bulunan Asel Mina Teke eşlik etti. Gazi İlköğretim Okulu'ndaki uygulama nedeniyle öğrenciler sınıflarda marşı okurken, Asel Mina yağmur altında durmayıp söylerken görüntülendi.

Davranışıyla dikkat çeken küçük öğrencinin o anları, öğretmeni tarafından kayda alındı. Görüntülerde yağmurun altında duruşu, marşa verdiği önem ve kararlı hali açıkça görülüyor.

İzleyenlerin tepkisi ve önemi:

Paylaşılan görüntüler izleyenlerden takdir topladı ve kısa sürede ilgi gördü. Bu tür anlar, okul atmosferinde milli değerlerin nasıl hissedildiğine dair somut bir örnek oluşturdu. İzleyenler, genç neslin gösterdiği saygıyı ve duyarlılığı öne çıkardı.

Olay, küçük bir öğrencinin basit bir davranışının bile toplumda olumlu yankı uyandırabileceğini gösterdi; kayda alınan anlar birçok kişi tarafından gurur verici bulundu.

HATAY’DA İLKOKUL ÖĞRENCİSİ ASEL MİNA, YAĞMUR YAĞDIĞI ESNADA OKUNAN İSTİKLAL MARŞI’NA ISLANARAK...

HATAY’DA İLKOKUL ÖĞRENCİSİ ASEL MİNA, YAĞMUR YAĞDIĞI ESNADA OKUNAN İSTİKLAL MARŞI’NA ISLANARAK EŞLİK ETMESİYLE TAKDİR TOPLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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