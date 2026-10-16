Yağmur dereleri taşıdı, Zonguldak limanında su kahverengiye döndü

Sağanak sonrası limanda gözle görülür renk değişimi

Zonguldak'ta etkili olan kuvvetli sağanak, kent merkezindeki derelerden denize taşınan toprak ve çamurun limanın suyunu sarı ve kahverengi tonlarına bürüdüğünü gösterdi. Liman içinde yayılan çamurlu su, özellikle derelerin döküldüğü alanlardan itibaren geniş bir yüzeyde görüldü ve suyun bulanıklaşması dikkat çekti.

Derelerden limana taşınma süreci:

Dün başlayan ve gece boyunca devam eden yağışlar, derelerdeki su miktarını artırdı. Çaydamar ve Üzülmez dereleriyle taşınan toprak ve çamur, Acılık Deresi üzerinden Karadeniz'e ulaştı; suyla birlikte sürüklenen malzemelerin liman içerisine birikmesi sonucu denizin rengi değişti. Derelerin denize döküldüğü noktadan itibaren yayılan çamurlu su, limanın büyük bölümünde sarı renkli bir görünüm oluşturdu.

Sahil gözlemi ve renk farkı:

Liman içindeki bulanık su ile açık deniz arasındaki renk farkı belirginleşti ve oluşan değişim sahil kesiminden de izlendi. Kent genelinde etkisini sürdüren yağışların ardından limanda görülen bu geçici renk değişimi, kıyı boyunca geniş bir alanda fark edildi.

Sonuç olarak, yoğun yağış sonrası derelerle taşınan sedimentlerin liman içindeki birikimi, Zonguldak Limanı'nın renginde belirgin bir değişime yol açtı; gözlemlenen değişim geçici olmakla birlikte liman yüzeyinde geniş alanları etkiledi.

ZONGULDAK'TA ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAĞIN ARDINDAN KENT MERKEZİNDEKİ DERELERDEN DENİZE TAŞINAN TOPRAK VE ÇAMUR, ZONGULDAK LİMANI'NIN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ. SARI VE KAHVERENGİ TONLARINA BÜRÜNEN LİMANDA, ÇAMURLU SUYUN YAYILDIĞI GENİŞ ALAN DİKKAT ÇEKTİ.