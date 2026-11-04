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Yağmur mesaisi: İstanbul'da sabah trafiği yüzde 71'e ulaştı

Sabahın erken saatlerindeki sağanak ana arterlerde ve toplu taşımada yoğunluğu artırdı; İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 08:04

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Yağmur mesaisi: İstanbul'da sabah trafiği yüzde 71'e ulaştı

Sabah yağışı ve trafik yoğunluğu:

İstanbul’da sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent genelinde trafik yoğunluğunun artmasına neden oldu. İşe ve okula gitmek isteyen sürücüler yağışın etkisiyle trafikte zor anlar yaşadı; özellikle ana arterler ve bağlantı yollarında akış yavaşladı. Kent genelindeki ölçümlerde trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak kaydedildi.

Toplu taşımada artan hareketlilik:

Toplu ulaşım kullanan vatandaşlar metrobüs, metro ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Duraklarda ve araç içlerinde artan yolcu yoğunluğu, sabah saatlerinde taşımada sıkışıklığa yol açtı ve yolculuk sürelerinin uzamasına neden oldu.

Hava durumu öngörüsü:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre yağışın hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. Bu bilgi, önümüzdeki günlerde kent içi ulaşımda benzer yoğunlukların sürme olasılığına işaret ediyor.

İSTANBUL’DA SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BAŞLAYAN SAĞANAK YAĞIŞLA BİRLİKTE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71...

İSTANBUL’DA SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BAŞLAYAN SAĞANAK YAĞIŞLA BİRLİKTE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71 OLARAK ÖLÇÜLDÜ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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