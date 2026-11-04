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Düzce ticaret ve sanayi odasında görevlere yeni isimler atandı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminde Ahmet Acaroğlu ve Görkem Özdemir başkan yardımcısı, Şahin Bircan ise sayman üye olarak seçildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Düzce ticaret ve sanayi odasında görevlere yeni isimler atandı

DTSO yönetiminde görev paylaşımı yapıldı:

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) yeni dönem yönetim kurulunda önemli görev dağılımı gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu başkanlığında yapılan ilk toplantıda, kurul üyeleri arasında yapılan seçimin ardından Ahmet Acaroğlu ve Görkem Özdemir yönetim kurulu başkan yardımcılığına, Şahin Bircan ise sayman üyeliğe getirildi.

Toplantı katılımcıları ve gündem:

Toplantıya Meclis Başkanı Ümit Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri Ahmet Acaroğlu, Görkem Özdemir, Baki Ertuğral, Murat Sert, Şahin Bircan, Uğur Çapar, Ümit Ülgen ve Yakup Temiz katıldı. İlk oturumda yapılan seçimlerin yanı sıra, genel sekreter yardımcıları tarafından yeni döneme ilişkin bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.

Oryantasyon ve akreditasyon bilgilendirmesi:

Genel Sekreter Yardımcıları Zeynep Cebeci, Şenol Keten ve Engin Çavuş tarafından yönetim kurulu üyelerine yapılan oryantasyon kapsamında oda işleyişi anlatıldı ve oda akreditasyon sistemi hakkında kapsamlı bilgi verildi. Bu sunumlar, yeni görevlilerin görev sorumlulukları ve akreditasyon sürecinin gereklilikleri hakkında ortak anlayış sağlanmasına yönelik oldu.

Görkem Özdemir’in öncelikleri:

Başkan yardımcılığına seçilmesinin ardından açıklama yapan Görkem Özdemir, yeni yönetimle birlikte "Yeni başkanımız, yönetim kurulumuz ve meclisimizle birlikte bugünden itibaren kazananın Düzce olması için çalışma zamanı." ifadelerine yer verdi. Özdemir, kendisine duyulan güven için teşekkür ederek, görevin getirdiği sorumluluğu diğer başkan yardımcısı Ahmet Acaroğlu ile paylaşmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Yeni dönemde yönetimin, komite üyeleri ve oda temsilcileriyle birlikte sektörlerin sorunlarına çözüm üretmeyi, üyelerin sesini olmayı ve Düzce ekonomisine katma değer sağlamayı hedeflediği vurgulandı. Özdemir ayrıca ortak akıl ve iş birliğiyle, ihtiyaçları gözeten, çözüm odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışını sürdürme taahhüdünde bulundu.

DTSO’DA AHMET ACAROĞLU(SOLDA) VE GÖRKEM ÖZDEMİR(SAĞDA) YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI OLURKEN...

DTSO’DA AHMET ACAROĞLU(SOLDA) VE GÖRKEM ÖZDEMİR(SAĞDA) YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI OLURKEN, ŞAHİN BİRCAN DA SAYMAN ÜYE OLARAK BELİRLENDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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