Yakınlarının kayıp ihbarı sonrası Yeniçağa gölü kenarında 70 yaşındaki kadın ölü bulundu

olay ve bulunma süreci:

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yaşayan Nuriye Bölükbaş (70) için yakınları perşembe akşamından itibaren haber alamayınca endişelendi. Yakınlarının kayıp başvurusu, cuma akşam saatlerinde polise yapıldı ve bunun üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Arama çalışmalarında polis, jandarma ve AFAD ekipleri görev aldı. Ekipler, Bölükbaş’ın son görüldüğü belirtilen Yeniçağa Gölü ve çevresinde yoğun tarama yürüttü; havadan dron ile, su yüzeyinde ise zodyak botlarla arama gerçekleştirildi.

arama çalışmaları ve keşif yöntemleri:

Çalışmalar üç gün sürdü. Aramaların üçüncü gününde, pazar sabahı ekipler göl kıyısında Bölükbaş’ın cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde görevli ekiplerin ilk tespitleri doğrultusunda Cumhuriyet savcısı olay yerine geldi ve inceleme yaptı.

son işlemler ve soruşturma:

Savcılık incelemesinin ardından Bölükbaş’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

Yetkililer, soruşturmanın seyrine ilişkin detayları ve otopsi sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. Arama çalışmalarında görev alan ekiplerin müdahalesi ve bulunan bulgular adli incelemede değerlendirilecek.

NURİYE BÖLÜKBAŞ HAYATINI KAYBETTİ (ARŞİV)