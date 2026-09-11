Yakutiye’de sağlık hizmetlerinde erişim ve etkinlik önceliği

İl sağlık müdürünün saha incelemesi

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, Yakutiye ilçesinde sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililer ve sağlık personeliyle bir araya geldi. Ziyaretler sırasında ilçede sunulan birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgi alındı, hizmet süreçleri değerlendirildi.

Ziyaret kapsamında yapılan incelemeler:

Program ilk olarak Yakutiye İlçe Sağlık Müdürlüğünün ziyaret edilmesiyle başladı. Burada yürütülen çalışmaların kapsamı ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi hakkında ayrıntılı bilgilendirme alındı. Ardından Ceylanoğlu Sağlıklı Hayat Merkezi ve Ceylanoğlu Aile Sağlığı Merkezinde koruyucu sağlık ve birinci basamak hizmetleri yerinde değerlendirildi. Meral, daha sonra Şükrüpaşa Sağlıklı Hayat Merkezi ile Şükrüpaşa Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek tesislerin fiziki imkânları ve hizmet akışlarına ilişkin incelemelerde bulundu.

Saha değerlendirmeleri ve vurgular:

İncelemeler sırasında koruyucu sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılması, aile hekimliği hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve Sağlıklı Hayat Merkezleri aracılığıyla sunulan danışmanlık ve önleyici hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılmasının önemi özellikle gündeme geldi. Meral, sağlık personeliyle gerçekleştirdiği görüşmelerde sahadan gelen talep ve değerlendirmeleri dinledi, hizmet süreçlerindeki ihtiyaçların tespiti ve çözüm önerileri üzerinde durdu.

İl Sağlık Müdürü Meral, ziyaret sonunda sağlık çalışanlarının çabalarını takdir ederek teşekkür etti ve vatandaşlara nitelikli, etkin ve erişilebilir sağlık hizmeti sunulmasına yönelik çalışmaların sahadaki ekiplerle birlikte kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Yapılan incelemelerin, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve koruyucu sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET MERAL, YAKUTİYE İLÇESİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.