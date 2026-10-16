Yalova adliyesi önündeki cinayette dört sanık hakim karşısında

Yargılama başladı

Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Bursa'daki ayrı bir cinayet davası nedeniyle tanık olarak ifade vermek üzere adliye önüne geldiği sırada tabancayla öldürülen Halis Turan olayıyla ilgili olarak tutuklu sanıklar Ömer Arslan, Yusuf A., Zübeyir A. ve Mehmet Şah A. hazır bulundu.

sanıkların savunmaları:

İfadeye ilk geçen sanıklardan Yusuf A., iki aile arasında barış sağlamak amacıyla çaba gösterdiğini, kardeşlerinin Yalova'ya gideceğinden haberdar olmadığını iddia etti. Olayda kullanılan aracın şirketlerine ait olduğunu, hakkındaki suçlamaları reddettiğini ve Turan'ın evinin çevresinde keşif yaptığı yönündeki iddiayı kabul etmediğini söyledi.

Mehmet Şah A. amcası Ömer A. ile bölgede keşif yapmadıklarını, kendisini aradıklarını ileri sürdü. Duruşmada, olay sonrası farklı kişilerle yaptığı telefon görüşmelerinde geçen ifadelerini hava atma amaçlı olarak kız arkadaşlarına söylediğini savundu.

Zübeyir A. ise kardeşi Ömer A. ile Bursa'dan Yalova'ya geldiğini, aracı kardeşinin istediğini ve Yalova'ya bir arkadaşının babasının cenazesine katılmak için gittiğini anlattı. Ömer A.'nın kendisini tekrar adliye önüne çağırdığını, kardeşinin araçtan inerek ateş etmeye başladığını, vurulma anını görmediğini ve ardından korkuyla ayrıldığını öne sürdü. Aracın içindeki silahın kendisine ait olmadığını ve elindeki atış artığının nedenini bilmediğini belirtti.

ömer arslan ve pişmanlık ifadeleri:

Ömer Arslan, duruşmada Turan ailesine başsağlığı dileyerek olaydan pişmanlık duyduğunu ifade etti ve cinayeti tek başına işlediğini, kimsenin kendisine yardım etmediğini savundu. Arslan, Bursa'da ağabeyi Abdurrahman Arslan'ın öldürülmesinin etkisinden çıkamadığını, Halis Turan'ın ifade vereceğini bildiğini, olay günü adliyeye geldiğini ve daha sonra silahı alıp dışarı çıktığını anlattı. Arslan, otoparka doğru yürüyen Turan'ı gördüğünü ve keşke yüzüne konuşsaydım diyerek pişmanlığını belirtti.

Sanık avukatları duruşmada telefon görüşmelerinin saatlerinin iddianamede yanlış yazıldığını savunarak müvekkillerinin savunmalarını güçlendirmeye çalıştı ve Ömer Arslan'ın olayı tek başına gerçekleştirdiği yönündeki savunmayı yineledi.

iddianamenin talepleri:

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ömer Arslan ve Yusuf A. hakkında tasarlayarak ve kan gütme saikiyle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Zübeyir A. için de tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet istenirken, Mehmet Şah A. hakkında tasarlayarak ve kan gütme saikiyle öldürmeye yardım etme suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede ayrıca Ömer Arslan ve Zübeyir A. hakkında çeşitli silah ve yaralama suçları, Ömer Arslan hakkında ise kamu malına zarar verme suçu yönünden de cezai talep bulunduğu kaydedildi. Duruşma, tanık ve delil değerlendirmeleri ile avukat beyanlarının alınması için sürdürülecek.

BURSA'DA GÖRÜLEN CİNAYET DAVASI NEDENİYLE TANIK OLARAK İFADE VERMEK ÜZERE GELDİĞİ YALOVA ADLİYESİ ÖNÜNDE TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLEN HALİS TURAN CİNAYETİNE İLİŞKİN DAVADA 4 SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI.