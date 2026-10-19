Yalova’da kaçak silah üretimi çökertildi: iki kişi tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları:

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Ekim günü gerçekleştirilen eş zamanlı çalışmalarda dört adreste arama yapıldı. Operasyonda, ruhsatsız 4 tabanca, 6 şarjör, 53 tabanca üst kapağı, 29 tabanca gövdesi, 62 tabanca namlusu, 155 tabanca horoz ve tetiği, 55 tabanca iğne kapağı, 37 tabanca yayı, 3 tabanca kabza parçası, 1 bıçak, 32 fişek, 5 av tüfeği kartuşu ile ruhsatsız silah yapımında kullanılan 226 metal parça ele geçirildi.

Şüpheliler ve yasal süreç:

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılamada, şüphelilerden 2’si tutuklandı, diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

ELE GEÇİRİLENLER