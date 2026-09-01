Yalova'da kadın cinayetlerinin portreleriyle yaşamlar sergide anlatılıyor

Yalova'da kadın cinayetlerinin portreleriyle yaşamlar sergide

Yalova'da düzenlenen farkındalık sergisinde, kadın cinayetlerinin gerisinde kalan hayatlar fotoğraf ve resimlerle anlatılıyor. Narsizme Karşı Mücadele Derneği ile Kadın ve Çocuk Hakları Koruma Yardımlaşma Derneği (KAÇODER) tarafından hazırlanan çalışma, dernek binasında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Portrelerle anma ve uyarı:

Sanatçı Şükran Üst'ün hazırladığı eserlerde, 2008-2019 yılları arasında öldürülen kadınların portreleri yer alıyor. Duvarları kaplayan bu resimlerin yanında, makyajla oluşturulan şiddet izlerinin bulunduğu fotoğraflar da serginin dikkat çeken unsurları arasında bulunuyor. Bu fotoğraflar, sadece yaşamını yitirenleri anmakla kalmıyor; halen hayatta olup şiddet gören kadınların durumuna da işaret ediyor.

Ses getiren ifadeler ve sayısal veriler:

KAÇODER Başkanı Selda Gülçiçek Avcıoğlu, serginin amacını şöyle özetledi: "Sergide gördüğünüz bütün resimler 2008-2019 yılları arasında öldürülen kadın kardeşlerimizdir. Biz bu konuyu sürekli gündemde tutmaya çalışıyoruz." Avcıoğlu, çalışmaların sergi alanına sığmadığını belirterek, alana 100'den fazla fotoğraf koyduklarını ve tüm çalışmaların 25 Kasım'da Yalova Kent Müzesi'nde sergileneceğini söyledi.

Avcıoğlu, fotoğraflarda yer alanların bir kısmının halen hayatta olduğunu vurgulayarak, "Onlar henüz ölmediler. Onları belki de kurtarabiliriz. Ama bunları kaybettik" ifadelerini kullandı ve toplumun olaya kayıtsız kalmaması gerektiğini dile getirdi.

Fiziksel ve psikolojik şiddete dikkat çekiliyor:

Narsizme Karşı Mücadele Derneği Başkanı Zehra Özkaraduman ise sergide yalnızca bedenlere yönelik şiddetin değil, kadınların uzun süre maruz kaldığı psikolojik şiddetin de gösterildiğini belirtti. Özkaraduman, "Buradaki kadınlar artık yok. Hayatları bitmiş. Önce onların ruhları öldürüldü. Ruh katillerine ceza yok" diyerek, önleyici tedbirlerin önemine vurgu yaptı.

Özkaraduman ayrıca çalışmada yer alan portrelerin sayısına ilişkin çarpıcı bir rakam verdi: sergide yer alanların ötesinde toplam 3 bin 600 portre bulunduğunu, şu an sayının 2026'ya kadar 5 bin küsüre ulaştığını ifade etti ve kadın cinayetlerinin güncelliğini koruduğuna dikkat çekti.

Sergi süresi ve çağrı:

Sergi bir ay boyunca açık kalacak ve organizatörler tüm Yalovalıları davet ediyor. Avcıoğlu, konuşmasında kadınların şiddetten uzak bir yaşam sürmesi gerektiğini vurguladı: "Bizim düsturumuz; çocuklar ağlamasın, kadınlar öldürülmesin. Kadın yaşam hakkını istiyor."

Etkinlik, hem hayatını kaybedenleri anmayı hem de yaşayan mağdurların durumuna dikkat çekmeyi hedefliyor. Sergideki görseller, izleyiciye hem kişisel portrelerle empati kurma hem de toplumsal bir uyarı okuması yapma imkânı veriyor. Organizatörler, Yalova'da kısa süre önce yaşanan bir vakaya da değinerek sorunun yerel düzeydeki aciliyetine işaret ettiler.

Bu sergi, sanatın aracılığıyla kadın hakları ve şiddetle mücadele konularını gündemde tutmayı amaçlayan bir çağrı niteliği taşıyor; ziyaretler boyunca hem anma hem de farkındalık yaratma hedefleniyor.

YALOVA'DA AÇILAN SERGİDE, KADIN CİNAYETLERİNİN ARDINDA KALAN HAYATLAR PORTRELERLE ANLATILIRKEN ŞİDDETİN KADINLAR ÜZERİNDEKİ FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ DE FOTOĞRAFLARLA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ.