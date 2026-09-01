Dolar 48,2738 +0,02%
Euro 56,0206 -0,18%
Bist 14.328,41 -0,04%
Altın Gram 6.862,64 -1,33%
EUR/USD 1,1601 -0,19%
Brent Petrol 92,36 +2,07%
--°

Yalova'da kadın cinayetlerinin portreleriyle yaşamlar sergide anlatılıyor

Yalova'da açılan sergide 2008-2019 arasında öldürülen kadınların portreleri ve halen şiddet gören kadınları temsil eden fotoğraflarla şiddetin etkileri sergileniyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:09

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 12:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Yalova'da kadın cinayetlerinin portreleriyle yaşamlar sergide anlatılıyor

Yalova'da kadın cinayetlerinin portreleriyle yaşamlar sergide

Yalova'da düzenlenen farkındalık sergisinde, kadın cinayetlerinin gerisinde kalan hayatlar fotoğraf ve resimlerle anlatılıyor. Narsizme Karşı Mücadele Derneği ile Kadın ve Çocuk Hakları Koruma Yardımlaşma Derneği (KAÇODER) tarafından hazırlanan çalışma, dernek binasında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Portrelerle anma ve uyarı:

Sanatçı Şükran Üst'ün hazırladığı eserlerde, 2008-2019 yılları arasında öldürülen kadınların portreleri yer alıyor. Duvarları kaplayan bu resimlerin yanında, makyajla oluşturulan şiddet izlerinin bulunduğu fotoğraflar da serginin dikkat çeken unsurları arasında bulunuyor. Bu fotoğraflar, sadece yaşamını yitirenleri anmakla kalmıyor; halen hayatta olup şiddet gören kadınların durumuna da işaret ediyor.

Ses getiren ifadeler ve sayısal veriler:

KAÇODER Başkanı Selda Gülçiçek Avcıoğlu, serginin amacını şöyle özetledi: "Sergide gördüğünüz bütün resimler 2008-2019 yılları arasında öldürülen kadın kardeşlerimizdir. Biz bu konuyu sürekli gündemde tutmaya çalışıyoruz." Avcıoğlu, çalışmaların sergi alanına sığmadığını belirterek, alana 100'den fazla fotoğraf koyduklarını ve tüm çalışmaların 25 Kasım'da Yalova Kent Müzesi'nde sergileneceğini söyledi.

Avcıoğlu, fotoğraflarda yer alanların bir kısmının halen hayatta olduğunu vurgulayarak, "Onlar henüz ölmediler. Onları belki de kurtarabiliriz. Ama bunları kaybettik" ifadelerini kullandı ve toplumun olaya kayıtsız kalmaması gerektiğini dile getirdi.

Fiziksel ve psikolojik şiddete dikkat çekiliyor:

Narsizme Karşı Mücadele Derneği Başkanı Zehra Özkaraduman ise sergide yalnızca bedenlere yönelik şiddetin değil, kadınların uzun süre maruz kaldığı psikolojik şiddetin de gösterildiğini belirtti. Özkaraduman, "Buradaki kadınlar artık yok. Hayatları bitmiş. Önce onların ruhları öldürüldü. Ruh katillerine ceza yok" diyerek, önleyici tedbirlerin önemine vurgu yaptı.

Özkaraduman ayrıca çalışmada yer alan portrelerin sayısına ilişkin çarpıcı bir rakam verdi: sergide yer alanların ötesinde toplam 3 bin 600 portre bulunduğunu, şu an sayının 2026'ya kadar 5 bin küsüre ulaştığını ifade etti ve kadın cinayetlerinin güncelliğini koruduğuna dikkat çekti.

Sergi süresi ve çağrı:

Sergi bir ay boyunca açık kalacak ve organizatörler tüm Yalovalıları davet ediyor. Avcıoğlu, konuşmasında kadınların şiddetten uzak bir yaşam sürmesi gerektiğini vurguladı: "Bizim düsturumuz; çocuklar ağlamasın, kadınlar öldürülmesin. Kadın yaşam hakkını istiyor."

Etkinlik, hem hayatını kaybedenleri anmayı hem de yaşayan mağdurların durumuna dikkat çekmeyi hedefliyor. Sergideki görseller, izleyiciye hem kişisel portrelerle empati kurma hem de toplumsal bir uyarı okuması yapma imkânı veriyor. Organizatörler, Yalova'da kısa süre önce yaşanan bir vakaya da değinerek sorunun yerel düzeydeki aciliyetine işaret ettiler.

Bu sergi, sanatın aracılığıyla kadın hakları ve şiddetle mücadele konularını gündemde tutmayı amaçlayan bir çağrı niteliği taşıyor; ziyaretler boyunca hem anma hem de farkındalık yaratma hedefleniyor.

YALOVA&#039;DA AÇILAN SERGİDE, KADIN CİNAYETLERİNİN ARDINDA KALAN HAYATLAR PORTRELERLE ANLATILIRKEN...

YALOVA'DA AÇILAN SERGİDE, KADIN CİNAYETLERİNİN ARDINDA KALAN HAYATLAR PORTRELERLE ANLATILIRKEN ŞİDDETİN KADINLAR ÜZERİNDEKİ FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ DE FOTOĞRAFLARLA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tavas'ın yanık koyun yoğurdu kitaplaşarak gelecek kuşaklara taşınıyor
images

Öyküyle gerçekliğin Sarıgöl buluşması
images

Çayönü'nde 9 bin yıllık malakit atölyesi madencilik tarihini yeniden yazıyor
images

Çayönü tepesinde 9 bin yıllık madencilik işliği tüm ayrıntılarıyla gün yüzüne çı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Palamut bolluğu limanı canlandırdı: Zonguldaklı balıkçılar 50 ton avla döndü

Okul hazırlığında göz sağlığı da öncelik olmalı

İçme suyu arzını güçlendirmek için Çünür'e 5 bin metreküplük depo

İncirliova yolları modern standartlara kavuşuyor

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı