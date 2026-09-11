Yalova'da uyuşturucu operasyonunda üç kişi tutuklandı

Yalova'da operasyonun detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcıları ile uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. 9-10 Eylül tarihlerinde il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 509,01 gram uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu hap ve bir miktar para ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin türü ve miktarı adli sürecin ilerlemesiyle raporlanacak.

Adli süreç ve uygulanan tedbirler:

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak suçundan adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma ve adli işlemler sürüyor.

YALOVA’DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ VE SEVKİYATINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA GÖZALTINA ALINAN 7 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLANDI.