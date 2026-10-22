Dolar 49,6229 +0,01%
Euro 55,8609 +0,10%
Bist 11.553,14 -0,21%
Altın Gram 6.540,71 -1,21%
EUR/USD 1,1233 -0,01%
Brent Petrol 112,25 +3,15%
--°

Yalova'da yol ayrımında minibüsün çarpmasıyla otomobil ikiye bölündü

Yalova-Bursa kara yolunda 29 Eylül'de minibüsün çarpması sonucu otomobil ikiye bölündü; sürücü Naim Arslan yaşamını yitirdi, minibüsteki dört kişi yaralandı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Yalova'da yol ayrımında minibüsün çarpmasıyla otomobil ikiye bölündü

kaza ve ilk bulgular

Yalova-Bursa kara yolunda 29 Eylül saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, Kirazlı köyü sapağından yola çıkmak isteyen otomobile bir minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ikiye bölündüğü, minibüsün ise orta refüje çıkarak bir ağaca çarparak durduğu bildirildi.

Kazada otomobil sürücüsü Naim Arslan (75) olay yerinde hayatını kaybederken, minibüste bulunan dört kişinin hafif yaralandığı, yaralıların tedaviye alındığı aktarıldı. Minibüsü kullanan sürücünün ismi haber kaynaklarında E.D. olarak geçti ve aracın plakası 34 PAY 575 olarak kaydedildi.

güvenlik kamerası görüntüleri

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin akaryakıt istasyonundan çıkıp yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada minibüsün çarptığı görülüyor. Görüntülerde çarpmanın etkisiyle otomobilin iki parça halinde savrulduğu ve minibüsün refüje çıkarak ağaca çarpıp durduğu net biçimde izleniyor.

olayın seyri ve dikkat çeken noktalar

Görüntüler, çarpışmanın yönü ve araçların konumlanması hakkında doğrudan bilgi veriyor. Olay yerinin Kirazlı köyü sapağı olması, çarpışmanın görüş ve manevra alanıyla ilgili soru işaretleri doğuruyor. Emniyet ekipleri ve jandarma olay yerinde gerekli incelemeleri yaptı; yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgiler yetkililerce paylaşıldı.

Olayın kayıt altına alınan görüntüleri, kaza sebeplerinin tespitinde ve olası sorumlulukların belirlenmesinde önemli kanıt niteliği taşıyor. Yetkililer, güvenlik kamerası kayıtları ve ifade tutanakları doğrultusunda kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

YALOVA-BURSA KARA YOLUNDA MİNİBÜSÜN ÇARPMASI SONUCU İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBİLİN 75 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ...

YALOVA-BURSA KARA YOLUNDA MİNİBÜSÜN ÇARPMASI SONUCU İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBİLİN 75 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ NAİM ARSLAN’IN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çanakkale'de çatı katında çıkan yangın itfaiyeyi seferber etti
images

İzmir'de emekli astsubay kardeşlerin tartışması ölümle sonuçlandı
images

kontrolden çıkan otomobil taklalar atıp kağıt gibi ezildi, sürücü yaralı kurtuld...
images

Kırklareli'nde servis araçlarına kapsamlı güvenlik denetimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Habur'da tır şoförleri düzenli sevk talep ediyor

Ekran süresi omurga ve postürü sessizce bozuyor: çocuklarda ağrılar artıyor

İzmir'de emekli astsubay kardeşlerin tartışması ölümle sonuçlandı

Türk dünyasının sesleri cumhuriyetin 103. yılında Ankara’da birleşecek

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi