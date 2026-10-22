Yalova'da yol ayrımında minibüsün çarpmasıyla otomobil ikiye bölündü

kaza ve ilk bulgular

Yalova-Bursa kara yolunda 29 Eylül saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, Kirazlı köyü sapağından yola çıkmak isteyen otomobile bir minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ikiye bölündüğü, minibüsün ise orta refüje çıkarak bir ağaca çarparak durduğu bildirildi.

Kazada otomobil sürücüsü Naim Arslan (75) olay yerinde hayatını kaybederken, minibüste bulunan dört kişinin hafif yaralandığı, yaralıların tedaviye alındığı aktarıldı. Minibüsü kullanan sürücünün ismi haber kaynaklarında E.D. olarak geçti ve aracın plakası 34 PAY 575 olarak kaydedildi.

güvenlik kamerası görüntüleri

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin akaryakıt istasyonundan çıkıp yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada minibüsün çarptığı görülüyor. Görüntülerde çarpmanın etkisiyle otomobilin iki parça halinde savrulduğu ve minibüsün refüje çıkarak ağaca çarpıp durduğu net biçimde izleniyor.

olayın seyri ve dikkat çeken noktalar

Görüntüler, çarpışmanın yönü ve araçların konumlanması hakkında doğrudan bilgi veriyor. Olay yerinin Kirazlı köyü sapağı olması, çarpışmanın görüş ve manevra alanıyla ilgili soru işaretleri doğuruyor. Emniyet ekipleri ve jandarma olay yerinde gerekli incelemeleri yaptı; yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgiler yetkililerce paylaşıldı.

Olayın kayıt altına alınan görüntüleri, kaza sebeplerinin tespitinde ve olası sorumlulukların belirlenmesinde önemli kanıt niteliği taşıyor. Yetkililer, güvenlik kamerası kayıtları ve ifade tutanakları doğrultusunda kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

YALOVA-BURSA KARA YOLUNDA MİNİBÜSÜN ÇARPMASI SONUCU İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBİLİN 75 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ NAİM ARSLAN’IN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.