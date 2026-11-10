Yama Dağı'nda kartpostallık görüntüler: yılkı atlarının gökyüzünden kaydı

Yama Dağı'nda yılkı atları havadan görüntülendi

Sivas'ın Divriği ve Kangal ilçeleri arasındaki Yama Dağı çevresinde, doğal yaşamlarını sürdüren yılkı atları drone ile kayıt altına alındı. Sürü halinde dağlık alanlarda dolaşan atlar, bölgenin geniş meraları ve vahşi doğasıyla birleşince görsel açıdan dikkat çeken kareler oluştu.

Drone çekimleri nasıl başladı:

Ali Gedik, Yama Dağı bölgesinde hayvancılıkla uğraşan bir yetiştirici. Kaybolan hayvanlarını bulmak amacıyla temin ettiği drone ile zaman içinde bölgede yaşayan yılkı atlarını da görüntülemeye başladı. Gedik, dağlık arazide, merada dolaşan atların fotoğraf ve videolarını hobi olarak çekiyor ve bu kayıtları çevresiyle paylaşıyor.

Gedik, drone ile ilk çekimlerini kaybolan sığır ve koyunlarını ararken fark ettiğini, atların doğal ortamlarında estetik bir görüntü oluşturduğunu belirtiyor. Çekimler hem bölgeyi tanıtıyor hem de hayvancılık yapanların kaybolan hayvanlarını tespit etmesine yardımcı oluyor.

Topluluk yapısı ve insanlarla ilişkileri:

Bölgede yılkı atlarının sayısının arttığını ifade eden Gedik, Divriği ve Kangal arasında yaklaşık 150 ila 200 at bulunduğunu söyledi. Atlar genellikle farklı büyüklüklerde gruplar halinde dolaşıyor; bazı sürüler yaklaşık 50, bazıları ise 100 başı buluyor. Sürülerin büyük bölümü Divriği tarafında yoğunlaşırken, Kangal bölgesinde de düzenli sürülere rastlanıyor.

Yılkı atları yaz kış aynı bölgede yaşamlarını sürdürüyor ve çoğunlukla insanlardan uzak olmayı tercih ediyorlar. Gedik, yaz aylarında motosiklet veya arazi araçlarıyla gelenlerin atları rahatsız ettiğini, göçerlerin de bölgede hareket ettiklerinde atları uzaklaştırdıklarını anlattı. Bu yüzden atlar daha ıssıllaşmış ve insan etkinliklerinden az etkilenen alanlarda geziyor.

Gedik, çektiği görüntüleri hem akrabalarıyla hem de yerel çevresiyle paylaşıyor; paylaşımlar ilgi görüyor ve bölgenin doğal zenginliğini gözler önüne seriyor. Drone kayıtları, hem fotoğraf severler hem de bölgedeki hayvancılık faaliyetleri için değerli bir görsel arşiv oluşturuyor.

Yama Dağı'nın geniş meraları ve kayalık yamaçları, yılkı atlarının özgürce dolaşmasına olanak tanıyor. Gedik'in çalışmaları sayesinde bu sürüler hem korunma hem de tanıtım açısından daha görünür hale geliyor.

YAMA DAĞI ÇEVRESİNDE DOĞAL YAŞAMLARINI SÜRDÜREN YILKI ATLARI, DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ