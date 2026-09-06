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Yangın rüzgârla yayıldı: Serik Boğazkent Mahallesi'nde yaklaşık 3 dönüm sazlık zarar gördü

Serik'te Boğazkent Mahallesi'ndeki sazlıkta çıkan yangın, rüzgârla büyüyüp itfaiye ve Serik Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; yaklaşık 3 dönüm yandı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 10:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Yangın rüzgârla yayıldı: Serik Boğazkent Mahallesi'nde yaklaşık 3 dönüm sazlık zarar gördü

olay ve müdahale:

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi'nde, Manavgat ilçesi İlarma sınırındaki Ada Yüzü mevkisinde sazlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların dumanları görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı ve ekipler karadan yoğun müdahale gerçekleştirdi.

Müdahale sırasında ekipler, yangının çevredeki kuru ot ve sazlık alanlara sıçramasını önlemek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Söndürme çalışmalarına Serik Belediyesi iş makineleriyle destek verdi; iş makineleri ve itfaiye ekiplerinin eşgüdümlü çalışması ile alevlerin önü kesildi.

söndürme ve soğutma çalışmaları:

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayın ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangında yaklaşık 3 dönüm sazlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNE BAĞLI BOĞAZKENT MAHALLESİ’NDE SAZLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, RÜZGARIN DA...

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNE BAĞLI BOĞAZKENT MAHALLESİ’NDE SAZLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, RÜZGARIN DA ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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