Dolar 49,0301 +0,03%
Euro 55,1686 -0,68%
Bist 12.249,04 +2,53%
Altın Gram 6.624,47 +0,37%
EUR/USD 1,1233 -0,89%
Brent Petrol 102,37 +4,43%
--°

Yangında alevlerin arasından Türk bayrağını kurtaran vatandaşın soğukkanlı müdahalesi

Dağlıca Köyü İlkokulu'ndaki yangında bir vatandaş, alevlerin arasından Türk bayrağını son anda kurtardı; itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat müdahale etti.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:05

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 15:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Yangında alevlerin arasından Türk bayrağını kurtaran vatandaşın soğukkanlı müdahalesi

olayın özeti:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca Köyü İlkokulunda sabah saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bina bölümünü sardı ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek çalışmalara başladı.

müdahale ve kurtarma:

Yangın sırasında bir vatandaş, yoğun duman ve alevlerin arasına girerek okulun directesindeki Türk bayrağını son anda indirip kurtardı. Bu anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı ve vatandaşın duyarlı davranışı çevredekiler tarafından takdir topladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip soğutma çalışmalarına devam ederek yaklaşık 4 saat süren yoğun bir çalışma sonunda alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü.

soruşturma ve değerlendirme:

Bölgede hâlen soğutma ve kontrol çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin ilk değerlendirmelerde elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve gerekli tespitler yapılarak olayın kesin nedeni belirlenecek.

OKUL BİNASI

OKUL BİNASI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Minibüs kapısı otomobile saplandı, kazada yaralanma olmadı
images

Soma'da göçük: kurtarma çalışmaları sürerken can kaybı ikiye yükseldi
images

manavgat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu zincirleme kaza: 3 yaralı
images

Aydın'da dijital delillerle sonuçlanan müstehcenlik operasyonunda iki kişi tutuk...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Minibüs kapısı otomobile saplandı, kazada yaralanma olmadı

Bursa oda seçimlerinde birlik mesajı, Burkay: zaferimiz mübarek olsun

Soma'da göçük: kurtarma çalışmaları sürerken can kaybı ikiye yükseldi

manavgat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu zincirleme kaza: 3 yaralı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı