Yangını sigorta amacıyla başlattığı iddiasıyla fabrika sahibi tutuklandı

Gaziantep'te organize sanayi bölgesinde yangın ve soruşturma

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, 26 Ağustos 2026 günü saat 03.30 sıralarında 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Günteks Elyaf fabrikasında çıkan yangın sonrası başlatılan soruşturma, fabrikanın sahibi hakkında önemli bir gelişmeyle sonuçlandı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirim sonrasında, yangına 47 araç ve 75 personel ile müdahale edildi; çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Müdahale ve hasar bilgileri:

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülse de fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay sırasında 2 kişi dumandan etkilendi ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangının söndürülmesi ve güvenlik çalışmaları sırasında bölgedeki ekiplerin koordinasyonu sağlandı.

Soruşturma ve tutuklama:

Yangının ardından yürütülen incelemeler sonucu fabrika sahibi Levent K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Levent K., çıkarıldığı mahkemece "sigorta dolandırıcılığı" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamaları kapsamında tutuklandı. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü, delil değerlendirmelerinin devam ettiğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç ilerledikçe, resmi kurumların açıklamaları doğrultusunda yeni bilgiler kamuoyuna aktarılacaktır.

GAZİANTEP'İN ŞEHİTKAMİL İLÇESİNDE BULUNAN 5. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDEKİ GÜNTEKS ELYAF FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA FABRİKA SAHİBİ LEVENT K., "SİGORTA DOLANDIRICILIĞI" VE "GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI" SUÇLAMALARI KAPSAMINDA TUTUKLANDI.