Yaraş yangınında can dostlara zamanında müdahale

yangına müdahale ve söndürme çalışmaları:

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesi’nde 7 Eylül Pazartesi sabah saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale çalışmaları, havadan ve karadan sürdürüldü. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangının ilk saatlerinden itibaren bölgeye sevk edilerek söndürme faaliyetlerine destek verdi. Ekipler, alevlerin ilerlemesini engellemek ve güvenli bölgeleri korumak için planlı müdahaleler yaptı.

yangından etkilenen hayvanlara acil müdahale:

Yangın söndürme çalışmaları ile eş zamanlı olarak bölgedeki canlıların zarar görmemesi için de önlemler alındı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangından etkilenen hayvanlara müdahale etmek üzere Acil Müdahale Aracını bölgeye sevk etti. Ekipler, sahada bulunan hayvanlara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi; yapılan kontroller ve gerekli tedaviler ile can dostların sağlık durumu değerlendirildi.

Çalışmalar yalnızca alevleri söndürmekle sınırlı kalmayıp, bölgedeki canlıların korunmasına yönelik kapsamlı bir yaklaşım benimsendi. Müdahale ekipleri, sağlık ve güvenlik önlemlerini ön planda tutarak hayvanların bakımını sağladı.

saha incelemeleri ve koordinasyon:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Aras sahadaki ekiplerden yangının seyri ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Yangının kontrol altına alınması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilgili tüm kurumlarla koordineli şekilde hareket etti ve sahadaki çalışmalar eşgüdümlü yürütüldü.

Bu müdahale, yangınla mücadelede insan unsurunun yanı sıra bölgedeki hayvanların korunmasına verilen önemi de gösterdi; yetkililer, benzer olaylara karşı hazırlıkların ve işbirliğinin sürdürüleceğini bildirdi.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİ YARAŞ MAHALLESİ’NDE ÇIKAN ORMAN YANGININA TÜM EKİPLERİYLE MÜDAHALE EDEN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YANGINDAN ETKİLENEN HAYVANLARI DA YALNIZ BIRAKMADI.