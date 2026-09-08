Dolar 48,4551 +0,04%
Euro 56,3204 +0,10%
Bist 14.095,87 -0,39%
Altın Gram 6.915,21 -0,84%
EUR/USD 1,1617 -0,07%
Brent Petrol 99,32 +3,16%
--°

Yaraş yangınında can dostlara zamanında müdahale

Yaraş'taki 7 Eylül orman yangınında Muğla Büyükşehir ekipleri yangını söndürürken, Acil Müdahale Aracı ile etkilenen hayvanlara acil tedavi uygulandı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Yaraş yangınında can dostlara zamanında müdahale

Yaraş yangınında can dostlara zamanında müdahale

yangına müdahale ve söndürme çalışmaları:

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesi’nde 7 Eylül Pazartesi sabah saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale çalışmaları, havadan ve karadan sürdürüldü. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangının ilk saatlerinden itibaren bölgeye sevk edilerek söndürme faaliyetlerine destek verdi. Ekipler, alevlerin ilerlemesini engellemek ve güvenli bölgeleri korumak için planlı müdahaleler yaptı.

yangından etkilenen hayvanlara acil müdahale:

Yangın söndürme çalışmaları ile eş zamanlı olarak bölgedeki canlıların zarar görmemesi için de önlemler alındı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangından etkilenen hayvanlara müdahale etmek üzere Acil Müdahale Aracını bölgeye sevk etti. Ekipler, sahada bulunan hayvanlara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi; yapılan kontroller ve gerekli tedaviler ile can dostların sağlık durumu değerlendirildi.

Çalışmalar yalnızca alevleri söndürmekle sınırlı kalmayıp, bölgedeki canlıların korunmasına yönelik kapsamlı bir yaklaşım benimsendi. Müdahale ekipleri, sağlık ve güvenlik önlemlerini ön planda tutarak hayvanların bakımını sağladı.

saha incelemeleri ve koordinasyon:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Aras sahadaki ekiplerden yangının seyri ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Yangının kontrol altına alınması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilgili tüm kurumlarla koordineli şekilde hareket etti ve sahadaki çalışmalar eşgüdümlü yürütüldü.

Bu müdahale, yangınla mücadelede insan unsurunun yanı sıra bölgedeki hayvanların korunmasına verilen önemi de gösterdi; yetkililer, benzer olaylara karşı hazırlıkların ve işbirliğinin sürdürüleceğini bildirdi.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİ YARAŞ MAHALLESİ’NDE ÇIKAN ORMAN YANGININA TÜM EKİPLERİYLE MÜDAHALE EDEN...

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİ YARAŞ MAHALLESİ’NDE ÇIKAN ORMAN YANGININA TÜM EKİPLERİYLE MÜDAHALE EDEN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YANGINDAN ETKİLENEN HAYVANLARI DA YALNIZ BIRAKMADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okullar açılırken aşı kontrolü çağrısı: eksik dozlar zaman kaybetmeden tamamlanm...
images

Esenler’de okullar 7/24 izlenecek akıllı güvenlik ağı kuruldu
images

Geminbeli tüneli yine sonbahara kaldı: 13 yıllık inşaat sürüyor
images

Masa başı çalışma sindirim ve karaciğer sağlığını beklenmedik şekilde etkiliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ev anlaşmazlığı ateşli kavgaya dönüştü: Tokat'ta bir kişi yaralandı

Kastamonu'da ele geçirilen metamfetamin iki kişinin tutuklanmasına yol açtı

Kökleri köseleye uzanan tamirci mesleğini bez ayakkabının gölgesinde yaşatıyor

Kırtasiye alışverişinde güvenlik sınavı: 300'den fazla işletme, 50 binden fazla ürün incelendi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı