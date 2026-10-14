yarım asırlık atölyede hayat veren usta: Hüsnü Donalı ayakkabıları onarıyor

Hüsnü Donalı'nın çalışma yaşamı:

Çorum'un Alaca ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Hüsnü Donalı, yarım asrı aşkın süredir ayakkabı tamirciliği yapıyor. Askerlik görevini tamamladıktan sonra 1,5 yıl çıraklık yapan Donalı, ustasının gözleri rahatsızlanınca işi devraldı. İlk yıllarını tahta barakalarda geçiren usta, daha sonra caminin altında açtığı dükkanda hizmet vermeye devam etti.

Donalı, dört çocuk babası olarak geçimini bu zanaatla sağladı. Yıllar içinde yetiştirdiği 13 çırağı ve ilçede görev yapan diğer tamircilerin usta yetiştirmesine katkısı, onun mesleki izini ilçeye bıraktı. Günlük rutini ve iş temposu zamanında yoğun oldu; Donalı, gecenin geç saatlerine kadar çalıştığını, bazen saat 02.00'de dükkânda olduğu sırada bekçinin gelip dinlenmesini söylediğini hatırlatıyor.

Çıraklık ve yetiştirme süreci:

Usta, yetiştirdiği çırağın önemine vurgu yapıyor. İki çocuğunun da çıraklık döneminde yanında olduğunu ancak onların mesleği sürdürmediğini aktarıyor. Bugün için tamircilikte yanında çalışan iki çırak bulunuyor. Donalı, gençlerin zanaata ilgisinin azaldığını, gelenlerin yeterli olmadığını ve çırak yetiştirmenin zorlaştığını söylüyor.

Mesleğin öğrenilmesinin şahsi ve ekonomik açıdan değerine değinen usta, 'sanat altın bileziktir' sözünü yineleyerek çıraklığa ve ustalığa verilen değerin altını çiziyor. Eskiden gelen ayakkabıların daha kötü durumda olduğunu, bugün ise daha çok normal yırtılmalarla karşılaştıklarını belirtiyor.

Mesleğin geleceği ve tamirin önemi:

Donalı, ayakkabı fiyatlarının artması nedeniyle tamirin öneminin sürdüğünü vurguluyor. Örnek olarak bazı ayakkabıların 2 bin 500-3 bin lira arasında satıldığını, bu yüzden insanların her defasında yeni almak yerine tamir ettirmeyi tercih etmeleri gerektiğini söylüyor. Gençlere tamircilik öğrenmelerini tavsiye ederek, 'bir mesleğiniz olsun, ileride lazım olur' diyor.

Usta, 50 yılı aşkın tecrübesinin ve mesleğe duyduğu sevginin işine bağlılığını canlı tuttuğunu ifade ediyor. Ayakkabı satışını daha önce 10-15 yıl kadar yaptığını, şu an ise sadece tamiratla işini sürdürdüğünü aktarıyor ve dükkanını her sabah ilk günkü heyecanla açtığını belirtiyor.

Hüsnü Donalı'nın hikayesi, yerel zanaatkârlığın kuşaklar arası aktarımına ve tamirin ekonomik ve kültürel değerine dair somut bir örnek oluşturuyor. Usta, hem anıları hem de yetiştirdiği çırağı ve komşularının desteğiyle Alaca sokaklarında hâlâ yılların izlerini onarmaya devam ediyor.

ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE YARIM ASIRDIR AYAKKABI TAMİRCİLİĞİ YAPAN 73 YAŞINDAKİ HÜSNÜ DONALI, İLERLEYEN YAŞINA RAĞMEN MESLEĞİNİ İLK GÜNKÜ AŞKLA SÜRDÜRÜYOR.