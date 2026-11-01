Melikgazi'de yerel lezzetin günü: elma şöleni çarşıyı canlandırdı

elma günleri çarşı melikgazi'de yoğun ilgiyle açıldı:

Melikgazi Belediyesi tarafından üreticiler ve vatandaşları buluşturmak amacıyla düzenlenen Elma Günleri etkinliğinin açılışı, Çarşı Melikgazi'de katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. İki gün sürecek organizasyon, vatandaşların kışlık elma ihtiyaçlarını karşılayabileceği satış noktaları, renkli etkinlikler, atölyeler, yarışmalar ve yerel lezzetlerin tanıtımına ayrılan gösterilerle programlandı.

etkinlik programı ve gastronomi vurgusu:

Etkinlikte şef, yazar ve gastronomi araştırmacısı Yunus Emre Akkor sahne alarak lezzetli tariflerini paylaştı; katılımcılar mutfak uygulamalarını ilgiyle takip etti. Organizasyonda, üreticilerin doğrudan tüketiciyle buluşmasına olanak sağlayan stantlar ile çocuklar ve aileler için tasarlanmış atölye ve yarışmalar öne çıktı. Belediye, kışlık stoklama için tırlara yüklenmiş elmaların getirildiğini belirterek vatandaşları sezonun ürünlerini temin etmeye davet etti.

başkanın mesajı: tanıtım ve sahiplenme çağrısı:

Strazburg'daki Avrupa Konseyi temaslarının ardından Kayseri'ye dönerek açılışa katılan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kentin öz değerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Başkan Palancıoğlu konuşmasında şunları söyledi: "Dün gece geç saatte Kayseri’ye geldim; Avrupa Konseyi’nde ülkemizi temsil eden Strazburg’daydım. Avrupa’da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Tam 12 senedir Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Avrupa’da, Strazburg’da ülkemizi temsil ediyorum. Elma Günleri programımıza katılmak için geç saatte gelmiş olmamıza rağmen Çarşı Melikgazi’deyiz."

Palancıoğlu, Kayseri genelinde 17 farklı elma çeşidinin yetiştiğini hatırlatarak tanıtım eksikliğine dikkat çekti: "Bizler aslında birçok şeyi üretiyoruz, birçok işte başarılıyız ama tanıtımını yeterince yapmıyor, sahiplenmiyoruz. Bunlardan bir tanesi de elmalarımız." Başkan, Çarşı Melikgazi'yi gıda ürünlerinin buluşma noktası haline getirme hedefini vurguladı ve Yahyalı, Develi, Yeşilhisar gibi üretici ilçelerle iş birliği çağrısı yaptı.

kurumsal destek ve değerlendirmeler:

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav etkinliği üreticinin desteklenmesi ve Kayseri'de elma üretimi konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla önemli bulduğunu ifade etti. Saklav, "Elma Günleri; üreticimizin desteklenmesi ve elma üretimi konusunda Kayseri’de farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen önemli bir program. Bu programa biz de teknik destek verdik ama Melikgazi Belediyemizin öncülüğünde bu program yapıldı. Üreticilerimizin ürünleri değerlendirilecek, elma üretiminde Kayseri’de bir farkındalık oluşturacak. Elma Günleri’nin devam etmesini diliyoruz. Emeği geçen başta Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ve Melikgazi Belediyemiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise Kayseri'nin elma üretiminde ülke içinde önemli bir konumda olduğunu belirterek tanıtım eksikliğinin giderilmesinde etkinliğin rolünü öne çıkardı: "Türkiye’de elma üretiminde Isparta, Antalya, Karaman, Niğde ve Kayseri olmak üzere beşinci sıradayız. Kayseri’nin Yahyalı, Develi ve Yeşilhisar ilçelerinde elma üretiliyor ama tanıtım noktasında gerçekten büyük bir eksiğimiz vardı. Bu eksiğimizi sağ olsun Mustafa Palancıoğlu Başkanımız ikame ettiler. Kendilerine gönülden teşekkür ediyorum."

Başkan Palancıoğlu, etkinlik takvimine ilişkin de müjde verdi; dijital ekranlara bağımlılığı azaltmayı hedefleyen çalışmanın devamında "Kasımpatı Günleri" adlı bir haftalık organizasyonun başlayacağını, Çarşı Melikgazi'nin iç ve dış mekanlarının binlerce kasımpatı ile donatılacağını açıkladı. Etkinlik yetkilileri, Elma Günleri'nin üreticinin gelirine katkı ve yerel ürünlerin görünürlüğünü artırma hedefiyle tekrarlanmasının planlandığını belirtti.

MELİKGAZİ BELEDİYESİNİN ÜRETİCİLERİ VE VATANDAŞLARI BİR ARAYA GETİRDİĞİ 'ELMA GÜNLERİ' ETKİNLİĞİNİN AÇILIŞ TÖRENİ, KATILIMCILARIN YOĞUN İLGİSİYLE ÇARŞI MELİKGAZİ’DE DÜZENLENDİ.