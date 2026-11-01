Kayseri'de doğal pazar hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürdü: 10 ton 797 kilogram satış

Kayseri Büyükşehir'in doğal ürünler bahçesi pazarı sezonu kapattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Hobi Bahçeleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmete sunulan Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı, yaz dönemi boyunca kentlilerden yoğun ilgi gördü. Tarımsal üretimi destekleyen ve üreticiyle tüketiciyi doğrudan buluşturan pazar, tarımsal hasat döneminin sona ermesiyle sezonu 10 ton 797 kilogram sebze ve meyve satışıyla tamamladı.

Sezon verileri:

Pazarda üreticiler tarafından sunulan ürünler arasında domates, acı ve tatlı biber, cin biberi, dolma biber, kapya biber, patlıcan, fasulye, kabak, salatalık, maydanoz, sarımsak, çilek, soğan, armut, karpuz, kavun, marul, bamya, brokoli, elma, havuç, reyhan, bal kabağı, üzüm, pırasa, alıç, badem, ıspanak ve turp gibi çok sayıda ürün yer aldı. Kimyasal ilaç kalıntısı barındırmayan, doğal yöntemlerle yetiştirilen ürünlerin üreticiden tüketiciye doğrudan ulaştırılması, pazarı güvenilir gıdaya erişim açısından önemli bir alternatif haline getirdi.

Üretici ve tüketici görüşleri:

Doğal Ürünler Bahçesi Sorumlusu Ziraat Teknikeri Ömer Coşkun: Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde, yaz dönemi boyunca vatandaşlarımızı taze, katkısız ve organik gıdalarla buluşturduğumuz Doğal Ürünler Bahçesi Pazarımızda, tarımsal hasat döneminin tamamlanmasıyla birlikte sezonu kapatıyoruz. Bu kapsamda, pazarımızda üretim yapan üreticilerimiz eliyle toplam 10 ton 797 kg sebze ve meyve satışı gerçekleştirilmiş; hem yerel üretime hem de aile ekonomilerine önemli bir katma değer sağlanmıştır. Süreç boyunca gerek pazarımıza gerekse bahçemize gelerek bu güzel projeye sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Toprağın bereketini sofralara taşımaya devam edeceğimiz yeni sezonda yeniden görüşmek dileğiyle.

Üretici Mustafa Çalışkan: Belediyenin bize verdiği imkânlar gerçekten güzeldi. Ürünlerimiz yavaş yavaş bitmeye başladı. Gerek belediye başkanımız, gerek belediyedeki yetkili arkadaşlar olsun gerçekten özveriyle bize yardımcı oldular. Gereken imkânları sağladılar. Teşekkür ediyoruz hepsine. Gelen müşterilerimize de teşekkür ediyorum. İnşallah yeni sezonda buluşmak ümidiyle.

Tüketici Oğuz Tekin: Çok güzel buluyoruz, çok faydalı. Pestisit olmayan, sağlıklı alışverişler yapıyoruz. Kışlıklarımızı da alıyoruz buradan. Fiyatlar, organik olmasına rağmen iyi. Memduh Başkanımıza ve ilgili daire başkanlarına teşekkür ederiz.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yerel üreticiyi desteklemeye, doğal tarımı teşvik etmeye ve vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırmaya yönelik projelerini sürdürerek tarımsal üretime katkı sunmaya devam edecek.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN YEREL ÜRETİCİYİ DESTEKLEMEK VE VATANDAŞLARI SAĞLIKLI, GÜVENİLİR GIDAYLA BULUŞTURMAK AMACIYLA HİZMETE SUNDUĞU DOĞAL ÜRÜNLER BAHÇESİ PAZARI, SEZON BOYUNCA GERÇEKLEŞTİRİLEN 10 TON 797 KİLOGRAM SEBZE VE MEYVE SATIŞIYLA SEZONU TAMAMLADI.