Kocasinan’da hububat tesisiyle çiftçinin emeğine değer katılıyor

kocasinan hububat eleme ve paketleme tesisi sezonu değerlendirdi:

Kocasinan Belediyesi tarafından Hasanarpa Mahallesi'nde 2024 yılında hizmete sunulan Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi, hasat sezonu boyunca üreticilere önemli kolaylıklar sağladı. Tesis, üretim maliyetlerini düşürmeyi, ürün kayıplarını azaltmayı ve kırsal kalkınmaya katkı sunmayı hedefleyen belediye politikalarının somut bir uygulaması olarak öne çıktı.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tesisin üreticilerin ürünlerini daha verimli değerlendirmesine olanak tanıdığını belirterek, "Çiftçimizin emeğini koruyor, ürünün değerine değer katıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan, tesisin sezon boyunca yoğun şekilde çalıştığını ve üreticilerin memnuniyetiyle dönemini tamamladığını vurguladı.

tesisin sunduğu hizmetler ve işlem akışı:

Tesis bünyesinde buğday, arpa, nohut, ayçiçeği, fasulye ve mercimek gibi ürünler eleniyor; kaliteli olanlar ayrıştırılıyor. Ürünler 50 kilograma kadar paketlenebiliyor ve üreticiler, gelecek sezon için kullanacakları tohumlukları burada hazırlama imkânı buluyor. Bu işlemler sayesinde çiftçiler, daha önce farklı imkânlarla gerçekleştirmek zorunda kaldıkları safha ve maliyetleri kendi bölgelerinde, modern bir tesiste tamamlayabiliyor.

Çolakbayrakdar, belediyenin tarımsal üretime yönelik vizyonunu şu sözlerle özetledi: "Kocasinan Belediyesi olarak üretimin, emeğin ve alın terinin ne kadar kıymetli olduğunun bilincindeyiz. Bizim anlayışımızda çiftçimizin yanında olmak, toprağımızın bereketini artırmak ve üreticimizin kazancına katkı sağlamak var."

çiftçilerin değerlendirmeleri ve kırsal kalkınma hedefi:

Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi'nden yararlanan üreticiler, eleme ve paketleme hizmetlerinin hasat sürecinde zaman ve maliyet açısından ciddi kolaylık sağladığını belirtti. Üreticiler, kaliteli ürün ayrıştırma ve tohumluk hazırlama imkânı sayesinde hem ürün kayıplarını azalttıklarını hem de piyasaya daha nitelikli ürün sunabildiklerini dile getirdi.

Belediye yetkilileri, tesisin Kocasinan’ın geniş tarım arazileri ve üretim potansiyelini desteklemeyi amaçladığını; çiftçinin güçlenmesinin üretime, dolayısıyla ülke geleceğine olumlu katkı sağlayacağı görüşünü paylaştı. Başkan Çolakbayrakdar sözlerini şöyle sürdürdü: "Çiftçilerimizin duası ve memnuniyeti, bizler için en büyük motivasyon kaynağıdır."

Çolakbayrakdar ayrıca, belediyenin üreticinin yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Kocasinan’da toprağını işleyen, üreten ve emek veren her çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Hasat sezonunun tamamlanmasıyla tesis bu yılki hizmet dönemini başarılı şekilde geride bıraktı ve üreticilerden gelen olumlu geri bildirimler, projenin sürdürülebilirliğine işaret etti.

KOCASİNAN BELEDİYESİ TARAFINDAN TARIMSAL ÜRETİMİ GÜÇLENDİRMEK, ÇİFTÇİLERİN ÜRETİM MALİYETLERİNİ AZALTMAK VE ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI DAHA İYİ ALABİLMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN HUBUBAT ELEME VE PAKETLEME TESİSİ, HASAT SEZONU BOYUNCA ÜRETİCİLERE ÖNEMLİ KOLAYLIK SAĞLADI.