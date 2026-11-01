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Oda Orkestrası yeni sezonda türk besteciler ve Bursa’nın genç solistlerine öncelik verecek

Bursa Büyükşehir Oda Orkestrası yeni sezonda her konserde bir Türk besteciyi seslendirip Bursa'dan genç solistleri sahneye çıkaracak; özel konser 2 Kasım.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Oda Orkestrası yeni sezonda türk besteciler ve Bursa’nın genç solistlerine öncelik verecek

Oda Orkestrası yeni sezona hazırlıklarını tamamlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası, kuruluşunun ardından yeni sezon programını açıkladı. Orkestranın birinci şefi Hakan Şensoy önceliklerinin Türk bestecilerin eserlerini geniş kitlelerle buluşturmak ve kentten yetişen genç solistlere sahne imkânı sağlamak olduğunu belirtti. Kurumun hedefi, Bursa’nın kültür yaşamına daha düzenli ve işlevsel katkı sunmak olarak öne çıkıyor.

Türk bestecilere ve genç solistlere öncelik:

Yeni sezonda orkestranın repertuarında yerli bestecilere ayrı bir önem verilecek. Şensoy, her programda her konserde bir Türk bestecinin eserinin seslendirileceğini vurguladı. Ocak ayından itibaren ise konser programlarında Bursa’dan seçilecek genç solistler düzenli olarak orkestrayla sahne alacak; bu uygulama genç sanatçılara kariyerlerinin başında profesyonel bir orkestra eşliğinde performans gösterme fırsatı sunacak.

Program takvimi ve özel etkinlikler:

Yeni sezonun resmi başlangıcı 30 Kasım olarak planlandı ancak orkestradan önce habercisi niteliğinde bir etkinlik gerçekleştirilecek. Sezon öncesi özel konser 2 Kasım tarihinde yapılacak ve Türkiye’nin tanınmış opera sanatçıları Tuncay Kurtoğlu, Zafer Erdaş ve Tevfik Rodos bu konserde sahne alacak. Etkinlik, orkestranın müzikal yaklaşımını ve sezon hedeflerini izleyiciyle paylaşmayı amaçlıyor.

Orkestra kadrosunu güçlendirmek için yeni üye alımına yönelik sınav 14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Bu sınavla orkestranın teknik kapasitesi ve genç sanatçılara sunulan fırsatlar genişletilmeye çalışılacak.

Hakan Şensoy, orkestranın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba desteğiyle hayata geçirildiğini hatırlatarak projenin kentteki sanat çevreleri ve müzikseverler için sahiplenici bir yapı oluşturmasını hedeflediklerini söyledi. Orkestra, yeni sezonda hem yerli bestecilerin eserlerini daha fazla dinleyiciyle buluşturmayı hem de kentten çıkan yeteneklerin profesyonel sahnelerde kendilerini göstermesine imkân sağlamayı amaçlıyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ODA ORKESTRASI, YENİ SEZONDA TÜRK BESTECİLERİN ESERLERİNE VE BURSA’DAN...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ODA ORKESTRASI, YENİ SEZONDA TÜRK BESTECİLERİN ESERLERİNE VE BURSA’DAN YETİŞEN GENÇ SOLİSTLERE AĞIRLIK VERECEK.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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