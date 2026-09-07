Yarım asırlık su sorunu Bodrum Yokuşbaşı'nda altyapı çalışmasıyla sona erdi

Çalışmanın kapsamı:

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Bodrum Yokuşbaşı Mahallesi'nde yaklaşık yarım asırlık kullanımı tamamlamış içme suyu hatlarını yenileyerek bölgedeki uzun süredir devam eden altyapı sorununu çözdü. Eski demir boruların sık sık arıza yapması ve dar sokular nedeniyle müdahalenin güç olması, mahallede uzun süreli su kesintilerine neden oluyordu.

Yapılan çalışmada eski hatlar tamamen sökülüp, hat çapları büyütülerek daha dayanıklı ve uzun ömürlü şebeke hatları döşendi. Bu müdahaleyle arıza kaynaklı kesintiler büyük ölçüde azaltıldı ve su kayıp-kaçakları giderildi; böylece bölgeye kesintisiz içme suyu sağlanması hedeflendi.

Saha koşulları ve müdahale detayları:

Yokuşbaşı Mahallesi'nin dar sokakları, ekiplerin arızalara hızlı müdahale etmesini zorlaştırıyordu. MUSKİ ekipleri saha incelemeleri sonrası planlanan yenileme çalışmasını başlatıp, mevcut hatların yerine daha geniş çaplı borular döşeyerek iletim kapasitesini artırdı. Yenilemeyle birlikte bölgenin günlük su ihtiyacına daha güvenli ve istikrarlı yanıt verilmesi amaçlandı.

Projede öncelik, sık arıza veren noktaların tespiti ve kullanım ömrünü tamamlamış hatların sistematik şekilde değiştirilmesi oldu. Bu yaklaşım, hem kısa vadede kesinti süresini kısaltıyor hem de uzun vadede bakım yükünü azaltıyor.

Yerel memnuniyet ve yetkili açıklamaları:

Mahalle sakinlerinden Süleyman Bahar, "50 senedir bu mahallede oturuyorum. Eski demir borular çürüyüp patlak vermeye başlayınca büyük sıkıntılar yaşadık. Muhtarımıza ilettik, o da öncülük etti. Şimdi sorunumuz çözüldü, suyumuz evlere daha tazyikli ulaşıyor. Artık sudan yana sıkıntımız yok. Muhtarımıza, Ahmet Aras Başkanımıza ve MUSKİ Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum" sözleriyle yapılan çalışmadan memnuniyetini dile getirdi.

Yokuşbaşı Mahallesi Muhtarı Ersan Ünyay da bölgede yaklaşık 50 yıllık borular bulunduğunu belirterek, "Eskimeleri nedeniyle zaman zaman patlaklar oluşuyordu, vatandaşlarımızın evlerine su ulaşmıyordu. Şikayetlerimizi Büyükşehir Belediyemize ve MUSKİ’ye ilettik. Ekiplerimiz yerinde inceleme yaparak çalışmayı başlattı. Şu anda suyumuz var, sorunlarımız çözüldü" şeklinde konuştu.

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ın hassasiyetleri doğrultusunda Bodrum genelinde sadece ana isale hatlarında değil, şebeke hatlarında da yenileme çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Şengül, Yokuşbaşı'nda kazandırılan modern ve büyük çaplı hatlarla su iletiminde aksaklık yaşanmayacağını ve vatandaşların günlük yaşamına olumlu katkı sunulduğunu ifade etti.

Yetkililer, kent genelindeki altyapı projelerini önceliklendirmeye devam edeceklerini ve benzer sorunların başka noktalarında da sistematik yenilemeler yapılacağını belirtti.

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