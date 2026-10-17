Yarım kalan yürüyüş protezle 15 yıl sonra yeniden başladı

Kaza ve yıllarca süren yalnızlık:

Emine Şirin, Reyhanlı ilçesi Kumtepe Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşında bir kadın. Yaklaşık 15 yıl önce pamuk fabrikasında çalışırken sağ bacağını çırçır makinesine kaptırdı ve hastanede bacağı ampute edildi. O günden bu yana tek bacağıyla yaşamına devam eden Şirin, uzun yıllar yürüyemedi ve hayalleri yarıda kaldı.

Protez sürecinin başlaması ve fizik tedavi:

Hayırseverlerin desteğiyle başlayan süreçte Şirin, yaklaşık 1,5 ay önce protez için başvurdu. Kurumda yaklaşık bir ay boyunca fizyoterapi ve hazırlık çalışmaları yapıldı; güdüğün (ampütasyon bölgesi) proteze uygun hale gelmesi sağlandı ve ölçüler alındı. Bu hazırlıkların ardından Şirin'e deneme protezi takıldı.

İlk adımlar ve duygular:

Deneme proteziyle ilk kez ayağa kalkan Şirin, yeniden yürümeye başlamanın sevincini yaşadı. Şirin süreci, 'Bugün çok mutluyum ve heyecanlıyım, ilk adımlarımı atmak çok güzel bir histi' sözleriyle özetledi. Kendisi, yıllardır yürüyememenin ardından protezle küçük adımlarla ilerlemeyi deneyimlediğini belirtti.

Uzman değerlendirmesi ve sonraki aşama:

Ortotist protez uzmanı Hüda Dalyan, Şirin'in başvurusundan itibaren verilen desteği anlattı: 'Emine Hanım yaklaşık 1,5 ay önce bize başvurdu. Proteze ihtiyacı olduğunu ve 15 yıldır ayağa kalkmadığını belirtti. Biz de hemen kendisine destek olabileceğimizi söyledik.' Dalyan, kurumda yapılan fizik tedavi sonrası güdüğün istenen forma geldiğini, ölçülerin alındığını ve deneme protezinin takıldığını ifade etti.

Deneme dönemi ve hedefler:

Dalyan, deneme protezinin bir provayı andırdığını ve bu süreçte güdüğün incelme ihtimali bulunduğunu vurguladı. Deneme süresi yaklaşık iki hafta olarak planlandı; bu dönemde Şirin'e yavaş yavaş yürümeyi öğretecek fizik tedavi desteği verilecek. Ardından kişinin tercihine göre ten rengi veya çiçekli gibi farklı görünümlerden biriyle kalıcı protez üretilecek.

15 yıl sonra protezle atılan ilk adımlar, Şirin için sadece fiziksel bir geri dönüş değil, yıllardır ertelenen günlük yaşam aktivitelerine dönüşün de ilk işareti oldu. Uzmanların ve destek verenlerin çalışmalarıyla Şirin'in yürüyüşünü geliştirme hedefi önümüzdeki dönemde sürdürülecek.

HATAY'IN REYHANLI İLÇESİNDE YAŞAYAN 39 YAŞINDAKİ EMİNE ŞİRİN, 15 YIL ÖNCE PAMUK FABRİKASINDA ÇALIŞIRKEN SAĞ BACAĞINI ÇIRÇIR MAKİNESİNE KAPTIRARAK KAYBETTİ. YILLARDIR YÜRÜYEMEYEN ŞİRİN, HATAY ENGELLİLER YAŞAM MERKEZİ'NDE ALDIĞI FİZİK TEDAVİ VE PROTEZ DESTEĞİYLE 15 YIL SONRA YENİDEN AYAĞA KALKARAK İLK ADIMLARINI ATTI.