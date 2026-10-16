Yaş ilerledikçe akciğerler görünmeyen risklere açık

Medicana Sağlık Grubu ve Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanı Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, 65 yaş sonrası solunum sisteminde ortaya çıkan fizyolojik değişimlerin akciğer sağlığını doğrudan tehdit ettiğini söylüyor. Yaşlanma; akciğer dokusunun esnekliğini azalttığı, hava keseciklerinin (alveoller) genişlediği ve gaz değişim kapasitesinin düştüğü bir süreci beraberinde getiriyor. Bu durum, enfeksiyonlara ve kronik sorunlara karşı savunmayı zayıflatıyor.

Solunum mekaniklerinde yaşanan dönüşüm:

Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, göğüs kafesindeki kıkırdakların kireçlenmesi ve kaburgaların sertleşmesinin nefes alıp vermeyi zorlaştırdığını aktarıyor. Diyafram ve diğer solunum kaslarının güç kaybetmesi, toplam akciğer kapasitesini ve yedek solunum gücünü azaltıyor. Sonuç olarak, vücut ağırlaşan solunum yükünü telafi etmekte daha az esnek hale geliyor.

Temizleme mekanizmasının yavaşlaması:

Sağlıklı akciğerler; mukus ve silia adı verilen tüysü yapılar aracılığıyla mikropları temizler. Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, "İleri yaşla birlikte bu tüysü yapıların hareketi belirgin şekilde yavaşlar, öksürük refleksi zayıflar, salgılar koyulaşır ve balgamın dışarı atılması zorlaşır" diyor. Bu nedenle mukusun birikmesi ve temizlenememesi, mikropların hava yollarında tutunmasını kolaylaştırıyor ve basit bir enfeksiyonun bile ileri yaşta hızla ağırlaşmasına yol açabiliyor.

Zatürre belirtileri farklı seyredebilir:

İleri yaştaki bireylerde bağışıklık tepkisi farklılaştığı için hastalıklar klasik belirtiler vermeyebilir. Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık uyarısını şöyle sürdürüyor: "İleri yaştaki bireylerde bağışıklık yanıtı farklı olduğu için zatürre her zaman klasik yüksek ateş, şiddetli öksürük ve bol balgamla seyretmeyebilir. Çoğu zaman ani bilinç bulanıklığı, sersemlik, sebepsiz halsizlik, düşme vakalarında artış veya ateş yükselmesi yerine vücut sıcaklığının düşmesi gibi silik belirtilerle ortaya çıkar." Bu tür atipik bulgular tanı gecikmesine neden olabileceğinden dikkat gerektiriyor.

Nefes darlığı ve koruyucu önlemler:

Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık nefes darlığının doğal bir yaşlanma belirtisi olmadığını vurguluyor; merdiven çıkma, düz yolda yürüyüş ya da giyinme sırasında oluşan zorlanmalar kesinlikle araştırılmalı. Korunma önerileri arasında sigaranın bırakılması, 65 yaş üzeri için zatürre (pneumokok) aşısı ve her sonbahar grip aşısı önerilmesi, düzenli tempolu yürüyüş ve bol sıvı tüketiminin solunum yollarının temiz kalmasına yardımcı olması bulunuyor.

Ne zaman doktora başvurulmalı:

Dr. Işık, uyarı belirtilerini şöyle sıralıyor: iki haftadan uzun süren öksürük, hırıltılı solunum, balgamda renk değişimi veya yılda ikiden fazla tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu durumunda vakit kaybetmeden göğüs hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini belirtti. Erken değerlendirme ve gerekli aşıların yapılması, hem yaşam kalitesini koruyor hem de ağır komplikasyon riskini azaltıyor.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU GÖĞÜS HASTALIKLARI BÖLÜMÜ’NDEN UZM. DR. MERDA ERDEMİR IŞIK