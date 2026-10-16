Dolar 49,5242 +0,11%
Euro 55,7917 +0,47%
Bist 11.685,85 -3,18%
Altın Gram 6.682,94 +0,65%
EUR/USD 1,1261 +0,36%
Brent Petrol 106,17 +0,24%
--°

Yaş ilerledikçe akciğerler görünmeyen risklere açık

65 yaş sonrası akciğer esnekliği ve bağışıklık zayıflıyor; zatürre sıkça klasikten farklı seyreder. Erken tanı ve aşı, yaşam kalitesini korur.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Yaş ilerledikçe akciğerler görünmeyen risklere açık

Yaş ilerledikçe akciğerler görünmeyen risklere açık

Medicana Sağlık Grubu ve Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanı Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, 65 yaş sonrası solunum sisteminde ortaya çıkan fizyolojik değişimlerin akciğer sağlığını doğrudan tehdit ettiğini söylüyor. Yaşlanma; akciğer dokusunun esnekliğini azalttığı, hava keseciklerinin (alveoller) genişlediği ve gaz değişim kapasitesinin düştüğü bir süreci beraberinde getiriyor. Bu durum, enfeksiyonlara ve kronik sorunlara karşı savunmayı zayıflatıyor.

Solunum mekaniklerinde yaşanan dönüşüm:

Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, göğüs kafesindeki kıkırdakların kireçlenmesi ve kaburgaların sertleşmesinin nefes alıp vermeyi zorlaştırdığını aktarıyor. Diyafram ve diğer solunum kaslarının güç kaybetmesi, toplam akciğer kapasitesini ve yedek solunum gücünü azaltıyor. Sonuç olarak, vücut ağırlaşan solunum yükünü telafi etmekte daha az esnek hale geliyor.

Temizleme mekanizmasının yavaşlaması:

Sağlıklı akciğerler; mukus ve silia adı verilen tüysü yapılar aracılığıyla mikropları temizler. Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, "İleri yaşla birlikte bu tüysü yapıların hareketi belirgin şekilde yavaşlar, öksürük refleksi zayıflar, salgılar koyulaşır ve balgamın dışarı atılması zorlaşır" diyor. Bu nedenle mukusun birikmesi ve temizlenememesi, mikropların hava yollarında tutunmasını kolaylaştırıyor ve basit bir enfeksiyonun bile ileri yaşta hızla ağırlaşmasına yol açabiliyor.

Zatürre belirtileri farklı seyredebilir:

İleri yaştaki bireylerde bağışıklık tepkisi farklılaştığı için hastalıklar klasik belirtiler vermeyebilir. Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık uyarısını şöyle sürdürüyor: "İleri yaştaki bireylerde bağışıklık yanıtı farklı olduğu için zatürre her zaman klasik yüksek ateş, şiddetli öksürük ve bol balgamla seyretmeyebilir. Çoğu zaman ani bilinç bulanıklığı, sersemlik, sebepsiz halsizlik, düşme vakalarında artış veya ateş yükselmesi yerine vücut sıcaklığının düşmesi gibi silik belirtilerle ortaya çıkar." Bu tür atipik bulgular tanı gecikmesine neden olabileceğinden dikkat gerektiriyor.

Nefes darlığı ve koruyucu önlemler:

Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık nefes darlığının doğal bir yaşlanma belirtisi olmadığını vurguluyor; merdiven çıkma, düz yolda yürüyüş ya da giyinme sırasında oluşan zorlanmalar kesinlikle araştırılmalı. Korunma önerileri arasında sigaranın bırakılması, 65 yaş üzeri için zatürre (pneumokok) aşısı ve her sonbahar grip aşısı önerilmesi, düzenli tempolu yürüyüş ve bol sıvı tüketiminin solunum yollarının temiz kalmasına yardımcı olması bulunuyor.

Ne zaman doktora başvurulmalı:

Dr. Işık, uyarı belirtilerini şöyle sıralıyor: iki haftadan uzun süren öksürük, hırıltılı solunum, balgamda renk değişimi veya yılda ikiden fazla tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu durumunda vakit kaybetmeden göğüs hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini belirtti. Erken değerlendirme ve gerekli aşıların yapılması, hem yaşam kalitesini koruyor hem de ağır komplikasyon riskini azaltıyor.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU GÖĞÜS HASTALIKLARI BÖLÜMÜ’NDEN UZM. DR. MERDA ERDEMİR IŞIK

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU GÖĞÜS HASTALIKLARI BÖLÜMÜ’NDEN UZM. DR. MERDA ERDEMİR IŞIK

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kamu ve girişimcileri bir araya getiren GovTech İstanbul programı tanıtıldı
images

Beykoz'ta 270 kilogramlık sağanak sonrası tüm çağrılara ulaşım sağlandı
images

Efeler'de komşuluk esaslı afet gönüllülük ağı başlıyor
images

Bayburt’ta öğrencilerin sağlığı için kantinlerde hijyen seferberliği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Lise kavgası sonrası yatağa bağımlı kalan öğrenci için mahkeme 5 yıl 9 ay hapis verdi

Bakan Bak'tan uluslararası sıçrama: Alp Aksoy Ferrari'nin programında

Zeytin hasadına yönelik saldırı: Ebu Falah'da iki kişi yaralandı

İnovasyon vurgusuyla ulaşan ihracat 283,7 milyar dolara çıktı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı