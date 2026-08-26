yasaklı kavşakta yapılan dönüş kazaya neden oldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, U dönüşünün yasak olduğu bir noktada meydana gelen çarpışma sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, Kayıhan Mahallesi Eski Acıpayam Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, sürücü N.S. idaresindeki 20 AEM 222 plakalı otomobil, U dönüşünün yasak olduğu noktada dönüş yapmak istedi. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde bulunan A.E.K. yönetimindeki 20 AOU 286 plakalı motosiklet, dönüş yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrulurken, iki araçta da maddi hasar oluştu.

müdahale ve soruşturma:

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.E.K.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla en yakın hastaneye sevk etti. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde delil toplama ile ifade çalışması yürütüyor.

Yetkililer kaza yerinde yapılan tespitler doğrultusunda olayın hangi koşullarda gerçekleştiğini netleştirmeye çalışırken, her iki araçta oluşan hasarın da kayıt altına alındığı belirtildi.

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE U DÖNÜŞÜNÜN YASAK OLDUĞU NOKTADA DÖNÜŞ YAPMAK İSTEYEN OTOMOBİLE MOTOSİKLETİN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.