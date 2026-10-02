Yaşar Üniversitesi yeni akademik yılı uzay vizyonu ve yeşil yatırımla açtı

törenle 2026-2027 akademik yılı başladı

Yaşar Üniversitesi, 2026-2027 akademik yılını Selçuk Yaşar Kampüsü'nde düzenlenen törenle resmen açtı. Açılış törenine Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı ve Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törenin açılış dersi, iletişim ve uzay teknolojilerinde öne çıkan çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Elif Uysal tarafından verildi.

açılış dersi: derin uzay haberleşmesi ve ülke vizyonu:

Prof. Dr. Elif Uysal sunumunda haberleşme teknolojilerinin geleceğine ve Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki rolüne odaklandı. Uysal, görev odaklı haberleşmenin yalnızca uydularla sınırlı kalmaması gerektiğini, derin uzay bağlantılarının ve Ay misyonlarının haberleşme altyapısında kritik yer tuttuğunu vurguladı. Ayrıca, Antalya'da gerçekleştirilecek Uluslararası Astronotik Kongresi (IAC) kapsamında ekiplerinin derin uzay haberleşmesine yönelik geliştirdikleri algoritmaları sunacaklarını belirtti. Törende üniversitenin uzay teknolojileri ve sanayi iş birliğine yaptığı katkılar da öne çıkarıldı.

akademi, sanayi ve yeşil kampüs yatırımları:

Yaşar Üniversitesi temsilcileri, kurumun bilim ve sanayi iş birliği modelini örnekleyen verileri paylaştı. YUTECH çatısı altında bugüne kadar 191 proje yürütüldüğü ve 2025 yılında 14 patent başvurusu tescillendiği aktarıldı. Kurucu ortak olduğu Kuzey İzmir TEKMER ise Türkiye'deki 41 merkez arasında yüzde 100 doluluğa ulaşan üç merkezden biri olarak gösterildi.

Geçen yıl hizmete açılan 32 bin metrekarelik M Blok binası, mühendislik altyapısı, yağmur suyunu geri kazanım sistemleri, yenilenebilir enerji üretimi, iç hava kalitesi ve akustik konfor unsurlarıyla dikkat çekti ve yeni binalar kategorisinde LEED Gold sertifikası almaya hak kazandı. Üniversite, bu tescille Ege Bölgesi'nde bir ilk, Türkiye'de ise altıncı yükseköğretim kurumu oldu.

tam akreditasyon ve 3. nesil üniversite hedefi:

Rektör Prof. Dr. Levent Kandiller törende, Yaşar Üniversitesi'nin yükseköğretimde "3. Nesil Üniversite" vizyonunu benimsediğini ve bu çerçevede topluma doğrudan katkı veren bir model oluşturduklarını belirtti. Kurumun 2026 değerlendirmesi sonucunda YÖKAK tarafından Tam Akreditasyon alması, bu stratejinin somut bir göstergesi olarak sunuldu. Rektör ayrıca öğrenci merkezli "4YU" felsefesiyle 80'in üzerinde dersin e-Devlet entegrasyonu aracılığıyla erişime açıldığını ve eğitim-araştırma-sanat-sosyal sorumluluk ekseninde yürütülen projelerin sürdürüldüğünü açıkladı.

Törende ayrıca EFES-2026 Proje Yarışmasında Yaşar Üniversitesi Anafarta İHA Takımı'nın 292 proje arasından ilk 10 savunma projesi arasında yer aldığı, kampüs ve İzmir ölçeğinde yürütülen sosyal sorumluluk hareketinin Avrupa Üniversiteler Birliği tarafından örnek gösterildiği ve üniversitenin senfoni orkestrasıyla kent kültürüne katkı sağladığı da vurgulandı. Öğrencilere dereceyle yerleşenlere başarı ödülleri takdim edilerek yeni akademik yılın heyecanı pekiştirildi.

TÖRENDE ÜNİVERSİTEYE DERECEYLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERE BAŞARI ÖDÜLLERİ DE TAKDİM EDİLDİ.