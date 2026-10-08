Yaşlılara dijital güvenlik için iş birliği: ETÜ ile Habitat Derneği iyi niyet sözleşmesi imzaladı

ETÜ ve Habitat Derneği'nden dijital katılım odaklı iş birliği

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) 60+ Tazelenme Üniversitesi ile Habitat Derneği arasında, 60 yaş üstü bireylerin dijital dünyaya daha güvenli ve etkin katılımını desteklemeyi amaçlayan bir iyi niyet sözleşmesi imzalandı. İmza törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ve 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Gülnihal Deniz katıldı.

hedef ve kapsamı:

İmzalanan iyi niyet sözleşmesinin temel hedefi, 60 yaş üstü bireylerin dijital becerilerinin güçlendirilmesi ve dijital ortamları daha güvenli şekilde kullanmalarının desteklenmesi olarak belirlendi. İş birliği çerçevesinde çeşitli eğitim programları, farkındalık çalışmaları ve uygulamalı etkinlikler planlanıyor. Törende ayrıca Dijital Dönüşüm dersi eğitmeni Doç. Dr. Ahmet İlker Akbaba ile Habitat Derneği Sosyal Dayanıklılık Program Direktörü Ersin Kopuz ve Proje Asistanı Sema Kayhan hazır bulundu.

ilk uygulama: dijital dolandırıcılık farkındalık eğitimi:

İş birliğinin açılışında düzenlenen ilk derste Dijital Dolandırıcılık Farkındalık Eğitimi verildi. Eğitimde, dijital dünyada karşılaşılabilecek dolandırıcılık yöntemleri detaylı şekilde ele alınarak, bu tür tehditlere karşı alınabilecek önlemler ve güvenlik alışkanlıkları üzerinde duruldu.

Eğitimin sonunda katılımcıların katılımı belgelendi ve sertifikaları takdim edildi, böylece programın hem bilgilendirici hem de katılımcı odaklı bir uygulama olduğu vurgulandı.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) 60+ TAZELENME ÜNİVERSİTESİ İLE HABİTAT DERNEĞİ ARASINDA, 60 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERİN DİJİTAL DÜNYAYA GÜVENLİ VE ETKİN ŞEKİLDE KATILIMINI DESTEKLEMEK AMACIYLA İYİ NİYET SÖZLEŞMESİ İMZALANDI.