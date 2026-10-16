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Yatırım vaadiyle 1,5 milyonluk dolandırıcılık soruşturması sonuçlandı

Afyonkarahisar merkezli operasyonda, yatırım vaadiyle 1 milyon 538 bin 500 TL dolandırıldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alınıp tutuklandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yatırım vaadiyle 1,5 milyonluk dolandırıcılık soruşturması sonuçlandı

Afyonkarahisar merkezli operasyonda dolandırıcılık iddiası:

Edinilen bilgilere göre, mağdur İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığını bildirdi. İhbar üzerine soruşturma başlatıldı ve iddiaların doğrulanması için çalışmalar yapıldı.

Operasyonun ayrıntıları:

Soruşturmayı yürüten ekipler, Afyonkarahisar merkezli olarak Bursa ilinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan incelemede, şüphelinin mağdurdan 1 milyon 538 bin 500 TL alarak haksız kazanç sağladığı tespit edildi ve şüpheli gözaltına alındı.

Adli süreç ve sonuç:

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece alınan karar sonucu şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, soruşturma ve yargılama süreci devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR MERKEZLİ BURSA’DA DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA, BİR VATANDAŞI YATIRIM VAADİYLE...

AFYONKARAHİSAR MERKEZLİ BURSA’DA DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA, BİR VATANDAŞI YATIRIM VAADİYLE 1,5 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE DOLANDIRAN ŞÜPHELİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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