Yavuzeli karayolunda gece çarpışması: traktör ve otomobilden üç yaralı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, ilçenin girişinde 27 RU 052 plakalı traktör ile 27 AJY 883 plakalı otomobil çarpıştı. Olayda toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza ve yaralılar:

Traktörü Halil K. (72), otomobili ise Mehmet S. (47) idare ediyordu. Çarpışma sonucu otomobildeki iki kişi ile traktör sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edilerek ilk müdahaleyi yaptı.

Müdahale ve olay yeri:

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yola saçılan ekmekler çevredeki vatandaşlar tarafından temizlendi. Olay yerinde polis ekipleri inceleme başlattı ve kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GAZİANTEP'İN YAVUZELİ İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE OTOMOBİL İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.