Yaylada kaybolan hayvanlar: mandalar ve eşek parçalanmış halde bulundu

Olayın gerçekleştiği yer ve ilk bulgular:

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Gökçeli beldesindeki Akpınar Yaylası’nda 10 Eylül’de çiftçi Şanveren Onayrılı sürüsünde eksiklik fark etti. 45 yıldır aynı yaylada hayvancılıkla uğraşan 63 yaşındaki Onayrılı, yaptıkları aramada dere kenarında 10 mandasının ve bir eşeğinin telef olmuş halde olduğunu buldu. Karınlarının parçalanmış ve bazı leşlerin kısmen toprak altında olduğu tespit edildi.

Kaybolan hayvanlar ve endişeler:

Onayrılı, sürüdeki üç büyükbaş hayvanına ise tüm arama çalışmalarına rağmen ulaşamadıklarını belirtti. Hayvanların çoğunun gebe olduğunu ve aralarında doğumu yaklaşan bir hayvanın da bulunduğunu söyleyen yetiştirici, yaşanan durumun kendisi için bir ilk olduğunu ifade etti. Olay alanında leşlerin çevresinde bir ayı ile iki kurt görüldüğünü, ancak hayvanları yerken görmediği için failin kesin olarak tespit edilemediğini aktardı.

Yetkili ekiplerin müdahalesi ve inceleme:

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olayın hangi yaban hayvanı veya diğer etkenler tarafından gerçekleştirildiğinin belirlenmesi amacıyla bölgeye fotokapan yerleştirildi ve inceleme başlatıldı.

Onayrılı, fotokapandan çıkacak sonuçları beklediğini, devlet yetkililerinden mağduriyetinin giderilmesini talep ettiğini söyledi. Olayla ilgili ekiplerin incelemeleri devam ediyor ve bölgedeki gözlemler ile fotokapan kayıtları esas alınarak failin kimliği veya türü hakkında netleşme sağlanması hedefleniyor.

YAKLAŞIK 45 YILDIR AYNI YAYLADA HAYVANLARINI OTLATTIĞINI SÖYLEYEN ŞANVEREN ONAYRILI