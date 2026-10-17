Yayladağı'nda itfaiyenin müdahalesiyle araç yangını kısa sürede söndürüldü

Yayladağı'nda araç yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Hatay’ın Yayladağı ilçesi kent merkezinde bir hafif ticari araçta yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Ekiplerin koordineli ve hızlı çalışması sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerinde öncelikle çevredeki vatandaşların güvenliği sağlandı, ardından yangına müdahale edilerek alevlerin daha fazla yayılması engellendi.

Soğutma ve güvenlik önlemleri:

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler araç üzerinde soğutma çalışması gerçekleştirdi ve bölgedeki gerekli emniyet tedbirleri alındı. Yetkililer, olay yerinde gerekli kontrolleri yaparak güvenliği sağladı.

Yangında araç zarar gördü; olayla ilgili olarak itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının büyümesinin önlendiği belirtildi.

YAYLADAĞI’NDA ÇIKAN ARAÇ YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.