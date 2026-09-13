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Yayladağı'nda taş ocağı yemekhanesinde yangın: can kaybı yok, araçlar zarar gördü

Hatay'ın Yayladağı Bozlu Mahallesi'ndeki taş ocağı yemekhanesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı yok, bir tır ve bir motor zarar gördü.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yayladağı'nda taş ocağı yemekhanesinde yangın: can kaybı yok, araçlar zarar gördü

Yayladağı'nda taş ocağı yemekhanesinde yangın: can kaybı yok, araçlar zarar gördü

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Bozlu Mahallesi'nde yer alan bir taş ocağına ait yemekhanede yangın çıktı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

olay yeri ve müdahale:

Yangın, sahada bulunan konteyner yemekhanede başladı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevlerin çevreye yayılmasının önüne geçildi ve olay bölgesinde ilk güvenlik önlemleri alındı.

hasar ve güvenlik önlemleri:

Yangın nedeniyle bir tır ve bir motor zarar gördü, konteyner yemekhanesi kullanılamaz hale geldi. Bölgedeki çalışmaların ardından güvenlik tedbirleri sağlandı ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

YAYLADAĞI BOZLU MAHALLESİ’NDEKİ TAŞ OCAĞININ YEMEKHANESİNDE ÇIKAN YANGINA EKİPLERİN...

YAYLADAĞI BOZLU MAHALLESİ’NDEKİ TAŞ OCAĞININ YEMEKHANESİNDE ÇIKAN YANGINA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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