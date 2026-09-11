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Yaz boyunca sahillere hizmet veren 800CK hattı 13 eylül'de sezonu kapatıyor

Kocaeli'de yaz aylarında sahillere ulaşım sağlayan 800CK hattı 13 eylül'de son seferini yaparak sezonu kapatıyor; hattın yeniden açılması planlanıyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yaz boyunca sahillere hizmet veren 800CK hattı 13 eylül'de sezonu kapatıyor

Yaz boyunca sahillere hizmet veren 800CK hattı 13 eylül'de sezonu kapatıyor

Kocaeli'de yaz aylarında sahillere ulaşımı kolaylaştıran 800CK hattı, 13 eylül tarihinde son seferini gerçekleştirerek sezonu tamamlayacak. İzmit Otogar - Cebeci güzergâhında çalışan hat, yaz boyunca binlerce tatilciyi sahillere taşıdı.

Sezon sonu ve gelecek planları:

Büyükşehir yetkilileri, hattın yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte seferlerine ara vereceğini, ihtiyaç ve talebe göre önümüzdeki yaz yeniden devreye alınmasının planlandığını açıkladı. Gelecek sezon için hat tekrar açıldığında bölgenin popüler mavi bayraklı sahillerine ulaşımın sürdürülmesi hedefleniyor.

Güzergâhın rolü ve hizmet noktaları:

Ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen uygulamada, hattı UlaşımPark A.Ş. işletti. İzmit Otogar-Cebeci hattı üzerinden hizmet veren 800CK, yolcuları Kerpe, Miço Kadınlar Plajı, Kefken ve Cebeci gibi tercih edilen sahillere ulaştırdı.

Hat, tatilcilerin özel araç kullanımını azaltarak bölgedeki araç ve sahil trafiğinin rahatlamasına katkı sundu. Yaz boyunca yoğun talep gören hatta yapılan seferler, hem ulaşım erişilebilirliğini artırdı hem de bölge trafiğinin dağılımına olumlu etkide bulundu.

Sezon kapanışıyla birlikte 800CK yolculuklarına bir süre ara verilirken, yetkililer erken duyurularla vatandaşların seyahat planlarını yönlendirmeyi sürdüreceklerini belirtiyor.

KOCAELİ’DE YAZ AYLARINDA SAHİLLERE ULAŞIM SAĞLAYAN 800CK HATTI, 13 EYLÜL’DE SON SEFERİNİ YAPARAK...

KOCAELİ’DE YAZ AYLARINDA SAHİLLERE ULAŞIM SAĞLAYAN 800CK HATTI, 13 EYLÜL’DE SON SEFERİNİ YAPARAK SEZONU TAMAMLAYACAK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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