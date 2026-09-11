çeltikçi köprüsünde orta bölüm ayrıldı, ulaşım güvenlik gerekçesiyle durduruldu

çeltikçi köprüsünde orta bölüm ayrıldı

Mustafakemalpaşa'nın kırsal Çeltikçi Mahallesi ile Karacabey'in Ovaesemen Mahallesi arasındaki bağlantıyı sağlayan Çeltikçi Köprüsü'nde bugün sabah saatlerinde ciddi hasar oluştu. Olay, saat 10.00 civarında meydana geldi. Köprünün orta bölümünde bir bloğun yaklaşık 20 santimetre düştüğü ve iki blok arasında yaklaşık 20 santimetrelik bir açıklık oluştuğu bildirildi.

olay ve güvenlik önlemleri:

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olası bir riskin önüne geçmek amacıyla köprünün her iki yönündeki giriş ve çıkışları kapatarak hem araç hem de yaya trafiğini yasakladı. Olay sırasında herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

köprünün özellikleri ve inceleme süreci:

Köprünün 1973 yılında inşa edildiği, yaklaşık 151 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde olduğu belirtiliyor. Yapının 53 yıllık olması ve hasarın boyutu, yeniden ulaşıma açılıp açılamayacağının teknik raporlarla netleşmesine bağlandı. Şu anda henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen ayrılmanın nedeninin tespiti ve yapının genel durumunun belirlenmesi için saha incelemeleri devam ediyor.

Yetkililer, yapılacak detaylı mühendislik değerlendirmeleri tamamlanana kadar bölge halkını köprü çevresine yaklaşmaması konusunda uyarıyor. Hasarın boyutu ve onarım süresi, teknik ekiplerin raporuna göre kamuoyuyla paylaşılacak.

MUSTAFAKEMALPAŞA’NIN KIRSAL ÇELTİKÇİ MAHALLESİ İLE KARACABEY’İN OVAESEMEN MAHALLESİ’Nİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN ÇELTİKÇİ KÖPRÜSÜ’NDE SABAH SAATLERİNDE CİDDİ HASAR MEYDANA GELDİ. KÖPRÜNÜN İKİ BLOĞU BİRBİRİNDEN AYRILIRKEN, BÖLGEDE GEÇİŞLER TAMAMEN DURDURULDU.