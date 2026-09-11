Akıncı TİHA’den İHA-300 ile 250+ kilometre menzilde tam isabet

Testin detayları:

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI TİHA, Roketsan tarafından üretilen İHA-300 süpersonik balistik füzenin entegrasyonunu takiben gerçekleştirilen atış testinde hedefi tam isabetle vurdu. Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden kalkış yapan AKINCI, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti ve Sinop açıklarında deniz üzerindeki hedefe mühimmatı başarıyla sevk etti.

Atış sırasında 250+ kilometre menzildeki hedef, AKINCI’dan ateşlenen İHA-300 tarafından vuruldu. Testin başarılı sonuçlanmasının ardından platform planlanan rotayı takip ederek Çorlu’ya güvenli biçimde geri döndü.

Entegrasyon ve çok katmanlı taarruz yeteneği:

AKINCI platformuna daha önce entegre edilmiş İHA-122 ve İHA-230 süpersonik füzelerin yanı sıra, şimdi İHA-300’ün de eklenmesiyle sistemin uzun menzilli ve yüksek etkili taarruz kapasitesi genişledi. AKINCI, hem kara hem hava hedeflerine karşı farklı görev ihtiyaçlarına uygun çok çeşitli milli mühimmatları kullanabilecek şekilde yapılandırıldı.

Bugüne kadar AKINCI’nın geliştirme ve mühimmat entegrasyon faaliyetleri kapsamında MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN mühimmat ailesi, TEBER-81, TEBER-82, LAÇİN, LGK-81, LGK-82, HGK-82, GÖKÇE Güdüm Kiti, GÖZDE Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV arayıcı ve lazer arayıcı başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze, ÇAKIR Seyir Füzesi ile EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat başarıyla entegre edildi. Bu çeşitlilik, AKINCI’ya yakın mesafeden uzun menzile kadar uzanan katmanlı bir harekât ve taarruz kabiliyeti kazandırdı.

Operasyonel ve stratejik etkiler:

İHA-300 entegrasyonu, AKINCI’nın görev yelpazesini genişleterek platformu stratejik derinlik gerektiren hedeflere karşı daha etkin hale getiriyor. Farklı menzil, güdüm ve harp başlığı seçenekleri sayesinde aynı platform, muharebe alanında çok yönlü bir rol üstlenebilecek.

Testin başarılı olarak tamamlanması, milli platform ve mühimmat entegrasyon süreçlerinin koordinasyon ve performans açısından ulaştığı düzeyi gösteriyor; operasyonel gücün katmanlı olarak artması, görev planlamasında esneklik ve derinlik sağlıyor.

Baykar’ın ihracat performansı:

Tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2025 yılında insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı konumunu sürdürdü. Son üç yılda dünya SİHA pazarındaki liderliği devam eden firma, 2025’te 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştı ve gelirlerinin yaklaşık %90’ını ihracattan sağladı.

Baykar, Bayraktar TB2 için 36 ülke ve AKINCI TİHA için 16 ülke ile olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı. 2023, 2024 ve 2025 yıllarında aldığı ödüller ve sektör liderliği, şirketin Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatındaki rolünü pekiştiriyor.

AKINCI TİHA, İHA-300 SÜPERSONİK BALİSTİK FÜZESİ İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ATIŞ TESTİNDE HEDEFİ TAM İSABETLE VURDU.