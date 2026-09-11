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Tünel yatırımlarıyla yollar kısaldı: 38,7 milyon araç geçti

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, en uzun 5 karayolu tünelinden bugüne dek 38,7 milyon araç geçtiğini, toplam tünel uzunluğunun 881 km'ye ulaştığını açıkladı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 13:10

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 13:15

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Tünel yatırımlarıyla yollar kısaldı: 38,7 milyon araç geçti

tünel yatırımlarının kapsamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin karayolu tünellerinde kaydedilen büyümeyi 2026 verileriyle değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, 2002 sonunda 83 olan tünel sayısının bugün 548'e yükseldiğini, toplam tünel uzunluğunun ise 50 kilometreden 881 kilometreye çıktığını bildirdi.

sayısal büyüme ve etkileri:

Bakan, tünel sayısındaki artışın tünel ağını yaklaşık 6,6 kat, toplam tünel uzunluğunu ise yaklaşık 17,6 kat artırdığını vurguladı. Bu dönüşümün yolcu güvenliği, seyahat süreleri ve yakıt tüketimi üzerinde doğrudan etkisi olduğunu belirtti; tünel ağına eklenen 831 kilometrelik uzunluğun Kilis ile Afyonkarahisar arasındaki mesafeye eşdeğer olduğunu aktardı.

en uzun 5 tünel ve araç geçişleri:

Uraloğlu, Türkiye’nin en uzun beş karayolu tünelinin toplam uzunluğunun 45,4 kilometre olduğunu ve bu tünellerden bugüne kadar toplam 38,7 milyon aracın geçtiğini söyledi. Bakan, bu yapılar sayesinde güzergahların kısaldığını, seyahat sürelerinin azaldığını ve vatandaşların daha güvenli ulaştığını ifade etti.

Uraloğlu ayrıca, bu dev tüneller sayesinde yıllık olarak akaryakıt ve zamandan sağlanan tasarrubun 3,3 milyar lira seviyesinde olduğunu belirtti. Tünel yatırımlarının yalnız ulaşımı kolaylaştırmadığını, aynı zamanda ekonomik verimliliğe de katkıda bulunduğunu kaydetti.

Bakanın değerlendirmesi, Türkiye’nin dağlık ve geçitlerle zorlu coğrafyasında altyapı yatırımlarının ulaştırma standardını yükseltmeyi hedeflediğine işaret ediyor. Uraloğlu, tünellerin sadece engelleri aşmakla kalmayıp, bölgesel bağlantıları güçlendirdiğini ve günlük hayatı kolaylaştırdığını sözlerine ekledi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, TÜRKİYE&#039;NİN EN UZUN KARAYOLU TÜNELLERİNİN 2026...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, TÜRKİYE'NİN EN UZUN KARAYOLU TÜNELLERİNİN 2026 YILI ARAÇ GEÇİŞ VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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