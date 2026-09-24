Yaz tatili sonrası bağışıklığı güçlendirmek için 10 öneri

Tatil sonrası artış gösteren şikayetler:

Tatil dönemi boyunca artan seyahat, kalabalık ortamlarla yoğun temas, bozulmuş uyku ve düzensiz beslenme bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. İrem Özçelik, yaz dönemi sonrası özellikle üst solunum yolu ve bağırsak enfeksiyonlarında başvurularda artış görüldüğünü belirtiyor. Okulların açılması ve havaların serinlemesiyle birlikte enfeksiyon riski yükseliyor; bu nedenle basit önlemler dönemi daha sağlıklı geçirmenize yardımcı olabilir.

Günlük alışkanlıklar ve hijyen:

1. El hijyeni: Eller sıkça, en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı. Toplu taşıma, market, restoran ve ortak alan kullanımından sonra el dezenfektanı kullanımı enfeksiyon bulaşmasını azaltır.

2. Kapalı alanlarda maske ve mesafe: Uçak, otobüs, metro gibi kapalı mekanlarda mümkün olduğunca mesafe korunmalı; gerekirse maske kullanılabilir. Öksürme ve hapşırma sırasında dirseğin iç kısmı veya tek kullanımlık mendil tercih edilmeli.

Beslenme, uyku ve sıvı dengesi:

3. Dengeli beslenme: Bağışıklığı desteklemek için C vitamini içeren portakal, mandalina, kivi, kırmızı biber, maydanoz ve brokoli gibi besinler öneriliyor. Probiyotik kaynaklar (yoğurt, turşu) ile çinko içeren kabak çekirdeği ve kuruyemişlerin tüketilmesi faydalıdır.

4. Balık ve işlenmemiş gıdalar: Haftada en az iki kez balık tüketilmesi tavsiye ediliyor; işlenmiş gıdalar ve aşırı şekerden uzak durulmalı.

5. Sıvı tüketimi: Günlük en az 2–2,5 litre su tüketilmesi önemlidir. Ilık su, bitki çayları ve taze sıkılmış meyve suları tercih edilebilir.

6. Uyku düzeni: Tatilde bozulan uyku düzeni kısa sürede normale döndürülmeli; yetişkinler için 7–8 saat, çocuklar için yaşa göre 9–12 saat kaliteli uyku bağışıklık açısından önem taşır.

Hareket, aşı ve risk grupları:

7. Hafif egzersiz ve dinlenme: Düzenli yürüyüşler, hafif egzersizler ve kısa dinlenme molaları tatil sonrası yorgunluğun atılmasına yardımcı olur. İlk hafta yoğun tempoya hızlı dönüşten kaçınılmalı, akşam ekran süresi azaltılmalıdır.

8. Aşı ve vitamin kontrolleri: Sonbahara girerken grip aşısı için Eylül-Ekim öneriliyor. D vitamini seviyelerinin kontrolü ihmal edilmemeli; okula başlayacak çocukların aşı takvimi gözden geçirilmelidir.

9. Kapalı mekanların havalandırılması: Ev, ofis ve sınıflar düzenli olarak havalandırılmalı; temiz hava sirkülasyonu solunum yolu enfeksiyonlarının yayılmasını azaltır.

10. Ne zaman doktora başvurmalı: Yüksek ateş, şiddetli halsizlik, inatçı öksürük, kanlı ishal, ağız kuruluğu veya idrar azalması gibi belirtiler görüldüğünde sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Özçelik, özellikle bebekler, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların risk grubunda olduğunu belirtiyor.

Uzm. Dr. İrem Özçelik, tatil sonrası hastalıkların çoğunlukla tatilin kendisinden değil yaşam rutinindeki değişikliklerden kaynaklandığını vurguluyor ve basit hijyen kuralları, dengeli beslenme, yeterli dinlenme ile bu dönemin daha sağlıklı geçirilebileceğini söylüyor.

MEMORİAL ANTALYA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ’NDEN UZM. DR. İREM ÖZÇELİK