Yazılıkaya'daki izler: 3 bin yıllık Midas kentinde duvarlara kazınan isimler tepki çekti

olayın özeti:

Eskişehir'in Han ilçesindeki Yazılıkaya'da yer alan ve M.Ö. 8. yüzyıl Frig yerleşimi olarak bilinen Midas Kenti'nin duvarlarında yapılan kazıma ve çizimler, ziyaretçilerin ve yöre sakinlerinin tepkisini çekti. Alan, 17 metrelik Midas Anıtı ile Dağlık Frigya'nın en büyük dini merkezi olarak tanınıyor ve yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişe sahip.

ne yaşandı:

Bölgede kimliği belirsiz kişilerce duvarlara yazılan isimler ve çizilen şekiller ile oyuk ve mağaralarda oluşturulan tahribatlar görüldü. Ziyaret edenlerin aktardığına göre bazı noktalarda ateş yakıldığı ve mekânda idrar kokuları hissedildi. Alanı gezen vatandaş Sade Aslan, karşılaştığı manzarayı sosyal medyada paylaşarak durumun turizme açıldıktan sonra başladığını belirtti ve gördüklerini "inanılmaz" olarak nitelendirdi.

Aslan, ziyaret sırasında yabancı turistlerin yapıların fotoğrafını çekmek yerine bu tahribatları belgelediğini ifade etti: "Yazı yazmışlar, kazımışlar, tuhaf tuhaf ve terbiyesizce resimler çizmişler. Ateş yakmışlar, etrafta idrar kokusu var. İnanılır gibi değil."

ziyaretçi ve tanık ifadeleri:

Sade Aslan, alanda güvenlik önlemlerinin ve kamera sistemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. "Ben hiçbir güvenlik göremedim, var mıdır bilmiyorum ama kesinlikle olmalı. Artık sokaklarda, kıyıda köşede bile kameralar varken bu gibi tarihi yerlerde kamera olmaması çok üzücü" dedi. Ayrıca bölge sakinleriyle konuştuğunda, tahribatın turizme açılma sonrası arttığı izlenimini edindiğini aktardı.

öneriler ve toplumsal sorumluluk:

Tanığın önerileri arasında ören yerlerinin ziyaret saatlerine düzenleme getirilmesi, giriş çıkışların saatli hale getirilmesi ve alanda güvenlik görevlisi bulundurulması yer aldı. Aslan, çevre bilincinin küçük yaşta kazandırılması gerektiğini de belirterek sorunun aile ve eğitimle başladığını savundu: "Bu durum ailede başlar, okulda devam eder ve en sonunda kişinin kendisini geliştirmesiyle şekillenir."

Yetkililerin alanda denetimleri artırması, güvenlik ve izleme sistemleri kurması ile ziyaretçi bilgilendirme ve koruma önlemlerini genişletmesi, bölgedeki taşınmaz kültür varlığının korunması açısından önem taşıyor.

ESKİŞEHİR'DE BULUNAN VE YAKLAŞIK 3 BİN YILLIK OLAN MİDAS KENTİ'NİN DUVARLARINA YAZILAN İSİM VE ŞEKİLLER GÖRENLERİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ.