Çoksesli buluşma: Eskişehir koro şenliğinde sanat ve etkileşim öne çıktı

Eskişehir 2. Uluslararası Polifonik Koro Şenliği kapılarını açtı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir Polifonik Korosu Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinlik, 37 koronun katılımıyla görkemli bir açılış yaptı. Festival, 30 Ekim - 1 Kasım 2026 tarihleri arasında Büyükşehir Sanat ve Kültür Sarayı’nda (Opera) gerçekleştiriliyor ve farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen koroları Eskişehir’de buluşturuyor.

Başkanın mesajı:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, açılışta emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi: "Eskişehir’e çok yakışan bir şenliğe ev sahipliği yapıyoruz. Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz şenliğin ardından bu yıl da aynı heyecanı ve coşkuyu yaşıyorum. Eskişehir, bildiğiniz gibi sanatın her dalını özgürce ve doyasıya yaşayabildiğimiz bir kent. Senfoni orkestramız, şehir tiyatrolarımız, müzelerimiz, sanat galerilerimiz ve elbette Sanat Sokağımızla hem tarihimize hem de turizme katkı sunuyoruz. Bildiğiniz gibi Eskişehir bir göçler şehri. Yalnızca ülkemizin farklı bölgelerinden değil, dünyanın pek çok ülkesinden gelen hemşehrilerimize de ev sahipliği yapıyoruz. Onlar da burayı yurt, vatan bilerek hep birlikte, barış ve huzur içinde yaşıyorlar. Bu nedenle, özellikle şehrimizde düzenlediğimiz sanat festivallerinin uluslararası nitelik taşımasını çok önemsiyoruz. Seneye yeniden buluşmak ümidiyle hepinize teşekkür ediyorum"

Program, performans ve değerlendirme:

Şenliğin ilk gününde toplam sekiz koro sahne alarak repertuvarlarından seçkin eserleri sanatseverlerle buluşturdu. Koroların performanslarının ardından sahneye çıkan Barbershop İstanbul, etkileyici vokal performansı ve parçalara yapılan düzenlemelerle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Organizasyon, yarışma anlayışından uzak bir formatta; paylaşım, birlikte üretme ve sanatsal etkileşimi ön planda tutuyor. Katılımcılara sanatsal geri bildirim sağlayan uluslararası değerlendirme kurulunda Turgay Erdener, Francesco Di Mauro, Nikos Haliassas, Özlem Erdoğan, Mete Gökçe, Çiğdem Aytepe, Atilla Çağdaş Değer, Zeynep Göknur Yıldız ve Hakan Bağcı yer alıyor. Şenliğin sanat yönetmenliğini ise Ender Sakpınar üstleniyor.

Konserler, atölye çalışmaları ve ortak sahne performanslarıyla zenginleştirilen program; farklı kültürlerden korolar arasında sanatsal etkileşimi artırmayı, müziğin evrensel gücüyle kalıcı dostluk köprüleri kurmayı hedefliyor. Etkinlikler 1 Kasım tarihine kadar devam edecek ve Eskişehir’in uluslararası sanat ve kültür buluşmalarındaki yerini güçlendirmeye katkı sunacak.

ESKİŞEHİR ULUSLARARASI POLİFONİK KORO ŞENLİĞİ, 37 KORONUN KATILIMIYLA GÖRKEMLİ BİR AÇILIŞLA BAŞLADI.