Plastikten notalara: Muratpaşa'da çevre için düzenlenen konser

Muratpaşa’da plastik atıklar sahnede hayat buluyor

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki COP TOWN etkinlikleri, çevre kirliliğine dikkat çeken sıra dışı bir projeye ev sahipliği yapıyor. "Soundtrack of the Plastic Age" adlı uluslararası proje, Antalya’da toplanan temiz plastik atıkların müzik enstrümanlarına ve sahne enstalasyonuna dönüştürülmesini amaçlıyor.

projeye dair ayrıntılar:

Konser, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Proje, sıfır atık ve iklim eylemi temaları doğrultusunda; Hollanda Dışişleri Bakanlığı ve Muratpaşa Belediyesi iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Müzik terapisti, besteci ve perküsyonist Rogier De Nijs öncülüğünde sahne alacak 4 Hollandalı sanatçı, plastik malzemelerden oluşturulan enstrümanlar ve görsel enstalasyonlarla performans sergileyecek. Hazırlık sürecinde Antalya’da biriken plastik atıkların temizlenip dönüşüme uygun hale getirilmesi sağlandı.

rezervasyon ve katılım bilgileri:

Etkinlik, COP Night kapsamında ücretsiz düzenleniyor; izlemek isteyenlerin rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Başvurular ve detaylar www.soundtrackoftheplasticage.com adresinden alınacak. Organizatörler, sınırlı kontenjan nedeniyle erken rezervasyonun önemine dikkat çekiyor.

Proje, sanatın dönüştürücü gücünü kullanarak iklim krizi ve plastik kirliliği konularını gündeme taşıyor; atığın yaratıcı bir değere dönüşmesiyle bilgilendirme ve farkındalık amaçlanıyor.

SANATIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜNDEN YARARLANARAK İKLİM KRİZİ VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEYİ AMAÇLAYAN KONSER, COP NİGHT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÜCRETSİZ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK