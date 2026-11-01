Genç mucitten gıda alerjisi için pratik çözüm: uluslararası birincilik

Başarı ve proje:

Ortahisar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Azra Bacıoğlu, gıda alerjisi bulunan öğrencilerin kontrollü beslenebilmesini amaçlayan bir proje geliştirdi. Proje, uygulama odaklı yaklaşımı ve hedef kitlesine getirdiği pratik çözüm nedeniyle jüri tarafından öne çıkarıldı ve serbest kategoride Türk Dünyası birinciliği ödülüne layık görüldü.

Yarışma ve kapsamı:

Azra’nın projesi, 26-28 Ekim tarihlerinde Kamil Ocak Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliğinde jüri karşısına çıktı. Etkinliğe Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı ve şenliğe 22 ülkeden çok sayıda proje katıldı.

Danışmanlık ve tebrikler:

Proje, BİLSEM öğretmeni Sinan Özer’in danışmanlığında hazırlandı. Ödül töreninde genç yeteneği Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de tebrik etti. Uluslararası arenada elde edilen bu başarı, Trabzon’un Araklı ilçesinin gururu olarak Azra Bacıoğlu’nu, danışman öğretmeni ve ailesini sevince boğdu.

TRABZONLU AZRA BACIOĞLU, GELİŞTİRDİĞİ BİLİMSEL PROJEYLE ULUSLARARASI YARIŞMADA BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATARAK BİRİNCİ OLDU.