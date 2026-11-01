Koro ile güçlenen bağlar: ATO'nun kültür ve sanat vurgusu

koro çalışmaları konser atmosferinde devam ediyor:

Adana Ticaret Odası (ATO) bünyesinde kurulan ATO Korosu, ATO Meclis üyeleri, oda çalışanları ve ailelerinden oluşan geniş bir kadroyla çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları ATO Meclis Başkanı Fatih İspir, Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Sekreter Barış Gökhan Topal da takip ediyor. Koro, seslendirdiği Türk halk müziği eserleriyle provayı adeta bir konser ortamına dönüştürüyor.

kültür ve sanatın toplumsal etkisi:

ATO Başkanı Mehmet Şahbaz, kültür ve sanat faaliyetlerinin toplumsal birlikteliğin güçlenmesine katkısına dikkat çekti. Şahbaz, "Ticaret odalarının temel görevi ekonomik hayatın gelişimine katkı sağlamak olsa da sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler de kurumsal yaşamın önemli bir parçasıdır." sözleriyle kurumların toplumsal sorumluluğuna vurgu yaptı.

Başkan Şahbaz ayrıca koronun farklı meslek gruplarından, çalışma arkadaşlarından ve ailelerden oluşmasının birlik ve beraberliği pekiştiren bir örnek olduğunu belirtti. Türk halk müziğinin zengin eserlerini yaşatmanın ve bunları gelecek kuşaklara aktarmanın kurum için son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

yeni sezon ve katılım çağrısı:

ATO Korosu, Zafer Halaçoğlu yönetiminde yeni sezon çalışmalarına başladı. Koro Şefi Zafer Halaçoğlu, iyi bir ekip oluşturarak prova sürecini başlattıklarını belirtti ve Türk Halk Müziğine ilgi duyan herkesi koro çalışmalarına davet etti. Halaçoğlu, özellikle kurum içinden ve ailelerden gelen katılımların hem performansı hem de kurum içi dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

Kurumsal yapılar içinde kültür ve sanat etkinliklerinin artmasının, sosyal bağları güçlendirme ve kurumsal aidiyeti artırma açısından önemli olduğu bu çalışmalarla bir kez daha gözler önüne serildi. ATO yetkilileri, korunun yeni sezonunda da hem kurum içi hem de kamuya açık etkinliklerle repertuarını paylaşmayı planlıyor.

ADANA TİCARET ODASI BAŞKANI MEHMET ŞAHBAZ, KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİNİN TOPLUMSAL BİRLİKTELİĞİN GÜÇLENMESİNE ÖNEMLİ KATKI SUNDUĞUNU SÖYLEDİ.