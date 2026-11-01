Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Koro ile güçlenen bağlar: ATO'nun kültür ve sanat vurgusu

Adana Ticaret Odası korosu ve yönetimi, Türk halk müziği repertuarıyla sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi, kültürü gelecek kuşaklara taşımayı hedefliyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 14:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Koro ile güçlenen bağlar: ATO'nun kültür ve sanat vurgusu

koro çalışmaları konser atmosferinde devam ediyor:

Adana Ticaret Odası (ATO) bünyesinde kurulan ATO Korosu, ATO Meclis üyeleri, oda çalışanları ve ailelerinden oluşan geniş bir kadroyla çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları ATO Meclis Başkanı Fatih İspir, Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Sekreter Barış Gökhan Topal da takip ediyor. Koro, seslendirdiği Türk halk müziği eserleriyle provayı adeta bir konser ortamına dönüştürüyor.

kültür ve sanatın toplumsal etkisi:

ATO Başkanı Mehmet Şahbaz, kültür ve sanat faaliyetlerinin toplumsal birlikteliğin güçlenmesine katkısına dikkat çekti. Şahbaz, "Ticaret odalarının temel görevi ekonomik hayatın gelişimine katkı sağlamak olsa da sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler de kurumsal yaşamın önemli bir parçasıdır." sözleriyle kurumların toplumsal sorumluluğuna vurgu yaptı.

Başkan Şahbaz ayrıca koronun farklı meslek gruplarından, çalışma arkadaşlarından ve ailelerden oluşmasının birlik ve beraberliği pekiştiren bir örnek olduğunu belirtti. Türk halk müziğinin zengin eserlerini yaşatmanın ve bunları gelecek kuşaklara aktarmanın kurum için son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

yeni sezon ve katılım çağrısı:

ATO Korosu, Zafer Halaçoğlu yönetiminde yeni sezon çalışmalarına başladı. Koro Şefi Zafer Halaçoğlu, iyi bir ekip oluşturarak prova sürecini başlattıklarını belirtti ve Türk Halk Müziğine ilgi duyan herkesi koro çalışmalarına davet etti. Halaçoğlu, özellikle kurum içinden ve ailelerden gelen katılımların hem performansı hem de kurum içi dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

Kurumsal yapılar içinde kültür ve sanat etkinliklerinin artmasının, sosyal bağları güçlendirme ve kurumsal aidiyeti artırma açısından önemli olduğu bu çalışmalarla bir kez daha gözler önüne serildi. ATO yetkilileri, korunun yeni sezonunda da hem kurum içi hem de kamuya açık etkinliklerle repertuarını paylaşmayı planlıyor.

ADANA TİCARET ODASI BAŞKANI MEHMET ŞAHBAZ, KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİNİN TOPLUMSAL BİRLİKTELİĞİN...

ADANA TİCARET ODASI BAŞKANI MEHMET ŞAHBAZ, KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİNİN TOPLUMSAL BİRLİKTELİĞİN GÜÇLENMESİNE ÖNEMLİ KATKI SUNDUĞUNU SÖYLEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çoksesli buluşma: Eskişehir koro şenliğinde sanat ve etkileşim öne çıktı
images

Plastikten notalara: Muratpaşa'da çevre için düzenlenen konser
images

Yekpare sergisi Muradiye'de ebru ve hendesi desenlerini buluşturuyor
images

Elden çıkan sıcak gelir: Eskişehir'de örgü stantlarında hayat bulan ürünler

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karadeniz'de tahıl sevkiyatını güvence altına alma çabaları sürüyor

Ev sahibi Karabük geriden geldi ama Yalova FK 77 sahadan 3-2 galip ayrıldı

Samsun'da narkotik operasyonu: iki kişi tutuklandı

Kırıkkale'de sis denizine gömülen bozkırın havadan görüntüleri

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme